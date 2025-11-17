Cambia il futuro di Musah: il Milan incrocia le dita

Potrebbe esserci un cambiamento importante nella stagione del centrocampista americano: il Milan osserva con interesse.

Tra i giocatori che hanno lasciato Milanello nel corso dell’ultimo calciomercato estivo c’è anche Yunus Musah, che non rientrava nel progetto tecnico di Massimiliano Allegri. Dopo essere stato trattato dal Napoli e sondato da società della Premier League, si è trasferito all’Atalanta.

Operazione in prestito oneroso da circa 4 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 25. Finora ha totalizzato 8 presenze con la maglia nerazzurra: 5 in Serie A e 3 in Champions League, solo una volta è partito titolare. Le sue prestazioni non hanno particolarmente convinto finora, ma il centrocampista americano ha tempo per dimostrare di essere all’altezza delle aspettative della squadra bergamasca. Per essere riscattato serve molto di più rispetto a quanto mostrato nei primi due mesi alla corte di Ivan Juric.

Calciomercato Milan, svolta Musah all’Atalanta: la situazione

Com’è noto, Juric è stato esonerato dopo la sconfitta casalinga per 3-0 contro il Sassuolo. Aveva perso anche nella giornata precedente sul campo dell’Udinese e non vinceva in campionato dal 21 settembre. Musah era stato lasciato in panchina in entrambe le partite, non ha potuto dare il suo contributo e ora vede il cambio di allenatore come una opportunità.

Juric è stato sostituito da Raffaele Palladino, che dopo la pausa nazionali avrà modo di valutare tutto l’organico e di prendere delle decisioni. Musah spera di riuscire a guadagnare la fiducia del nuovo allenatore e ad aumentare il proprio minutaggio in campo. Considerando la sua duttilità tattica, può rivelarsi una risorsa preziosa.

L’ex Valencia ha grande voglia di mettersi a disposizione di Palladino e di fargli vedere che può dare una mano importante alla risalita in classifica dell’Atalanta. Dopo delle stagioni difficili al Milan, giocare a Bergamo è una chance ghiotta per rilanciarsi. I tifosi milanisti si chiedono ancora cosa abbia visto in lui la dirigenza per decidere di investire oltre 20 milioni di euro nel suo acquisto del calciomercato estivo 2023.

Musah dovrà fare del proprio meglio per convincere Palladino e la società nerazzurra. Per il Milan sarebbe una bella notizia se il nazionale americano iniziasse a giocare con continuità e venisse poi riscattato, a bilancio finirebbe una buona plusvalenza, utilissima in una stagione nella quale il club non può contare sui ricchi introiti derivanti dalla partecipazione alla Champions League.