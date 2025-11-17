Chi è Meslier del Leeds: il possibile erede di Maignan al Milan

Meslier del Leeds è l’ultima idea di Igli Tare per raccogliere l’eredità di Maignan nella prossima stagione. Chi è, biografia e caratteristiche

Il Milan guarda al futuro tra i pali e il nome di Illan Meslier è una nuova opportunità oltre a Caprile, Restes, Atubolu e Suzuiki. In scadenza di contratto con il Leeds a giugno 2026, è un’occasione di mercato che i rossoneri stanno valutando come riportato oggi da Tuttosport. A fine stagione scadrà l’accordo con Mike Maignan, con il quale non ci sono dialoghi in corso per un rinnovo: a meno di colpi di scena, il portiere francese saluterà il Milan dopo tanti anni. Probabile futuro in Premier League per lui con il Chelsea pronto al ritorno di fiamma, ma occhio alla Juventus che è in cerca di svincolati per rinforzare la squadra della prossima stagione. Tare si sta già muovendo per il sostituto: abbiamo già citato i quattro nomi più caldi, ai quali va aggiunta la possibile promozione di Lorenzo Torriani, ma adesso spunta anche Meslier, un altro francese.

Meslier fra Francia e Inghilterra

Classe 2000, 25 anni, il portiere francese ha costruito la sua carriera tra Francia e Inghilterra, diventando uno dei profili più interessanti del mercato. Cresciuto nel settore giovanile del Lorient, con cui ha esordito in Ligue 2 nel 2018-2019, il percorso di Meslier ha visto la consacrazione in Inghilterra, con il prestito al Leeds nel 2019 seguito dal riscatto per 5 milioni di sterline nell’estate 2020. Lanciato da Marcelo Bielsa, che aveva subito intravisto a lui qualità fuori dal comune.

Con gli inglesi, il portiere ha collezionato 214 presenze, vincendo due volte la Championship e contribuendo al ritorno della squadra in Premier League. Nonostante questo, nella stagione in corso il francese non ha ancora giocato, probabilmente a causa del contratto in scadenza che non sembra essere disposto a rinnovare. E questo potrebbe anticipare il suo addio a gennaio con il pagamento di un indennizzo al Leeds.

Le caratteristiche

Alto 1,97 metri, combina riflessi pronti e ottimo posizionamento con una buona abilità nel gioco con i piedi, caratteristiche ideali per il calcio di oggi e per ciò di cui ha bisogno il Milan. Su di lui c’è da tempo anche l’Inter: anche i nerazzurri cercano un post Sommer, in scadenza come Maignan a giugno. Sul fronte della Nazionale, il francese vanta diverse presenze nelle giovanili della Francia, dall’Under 18 all’Under 21, confermando una carriera costante e in crescita.

Quanto costa Meslier

Dal punto di vista economico, il valore di mercato di Meslier si aggira intorno ai 16 milioni di euro, ma la sua situazione contrattuale non consente al Leeds di avere troppe pretese per un’eventuale cessione. Potrebbe bastare qualche milione per convincere gli inglesi a cederlo a gennaio: potrebbe essere un’ottima mossa per il Milan, così da affiancare subito il futuro con il presente e aiutarlo nell’inserimento e nella crescita prima di raccogliere definitivamente l’eredità di Maignan da luglio prossimo.