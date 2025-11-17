Home » Milan News » Milan, aggiornamenti su Rabiot e Gimenez: la situazione in vista del derby

Milan, aggiornamenti su Rabiot e Gimenez: la situazione in vista del derby

Il punto della situazione sulle condizioni di Rabiot e Gimenez in vista del derby di domenica: come stanno e quante probabilità hanno di esserci

Gimenez applaude
Dopo tre giorni di riposo concessi da Massimiliano Allegri, il Milan riprenderà domani gli allenamenti a Milanello in vista del derby contro l’Inter. I primi dei Nazionali a rientrare saranno Mike Maignan, Christopher Nkunku, Rafael Leao, Strahinja Pavlovic, Matteo Gabbia e Samuele Ricci. Ma l’attenzione massima è sugli infortunati: Jashari è rientrato e ha giocato 90′ con la Virtus Entella, sta bene anche Pulisic che ha già rivisto il campo con il Parma, ma ci sono ancora dubbi su Adrien Rabiot e Santiago Gimenez. Saranno quindi giorni molto importanti per capire se entrambi riusciranno ad esserci o meno al derby.

Come stanno Rabiot e Gimenez

Adrien Rabiot sta recuperando dopo la lesione al soleo rimediata con la Nazionale francese ad ottobre e domani dovrebbe tornare a lavorare con il gruppo. L’ex Marsiglia, la cui assenza in mezzo al campo si è sentita parecchio nelle ultime settimane, dovrebbe essere convocato. E Allegri potrebbe anche pensare di schierarlo subito dal primo minuto se, nel corso della settimana, darà buone risposte.

Rabiot durante una partita
Da valutare invece Santiago Gimenez, fermo per un fastidio alla caviglia dopo l’assenza contro il Parma. Il tecnico rossonero attende aggiornamenti dai medici: non sembra essere ancora al top ed è chiaro che in queste condizioni è difficile pensare ad un suo impiego, sia in corso che, men che meno, da titolare. Probabile la coppia Leao-Pulisic, per la prima volta in campo in campionato insieme dall’inizio.

I rientri dalle Nazionali

Il ritorno dei nazionali completerà progressivamente il gruppo a disposizione di Allegri. Domani saranno presenti i primi giocatori rientrati dai rispettivi impegni, mentre mercoledì torneranno Modric e Odogu. Giovedì faranno il loro rientro Bartesaghi, Saelemaekers, De Winter e Athekame, consentendo al tecnico di avere tutti gli elementi per preparare al meglio il derby. Con il gruppo al completo, Allegri potrà lavorare sulla preparazione dell’attesissimo match contro i nerazzurri.

