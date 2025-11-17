Milan, colpo in Serie A: a 22 anni può firmare con i rossoneri

Individuato il giocatore che può rafforzare le corsie. Ecco di chi si tratta, si sta mettendo in mostra in Serie A: il punto della situazione

Sarà un 2026 importante per il Milan. Il club rossonero sarà chiamato a rafforzare un organico apparso troppo corto in questo inizio di stagione. Il Diavolo ha patito le assenze più del dovuto e la dirigenza ha deciso di provare a regalare a Massimiliano Allegri quei colpi utili per riuscire a raggiungere gli obiettivi prefissati in estate.

A gennaio, così, il Milan cercherà di mettere le mani su almeno due giocatori: in cima alla lista delle esigenze c’è certamente un centrale d’esperienza. In difesa, Allegri ha impiegato Gabbia, Pavlovic e Tomori, oltre a De Winter. Non c’è stato spazio, invece, per il giovanissimo Odogu, pronto a fare le valigie per andare a giocare altrove, con la formula del prestito.

Igli Tare e Giorgio Furlani stanno così sondando il terreno alla ricerca dell’occasione giusta. Allo stesso modo si guarda al reparto offensivo: il tanto atteso bomber non è mai arrivato. La dirigenza ci proverà a gennaio, ma serve la partenza di Santiago Gimenez. Joshua Zirkzee è certamente un nome cerchiato in rosso.

Calciomercato Milan, colpo sulle fasce: l’esterno gioca in Serie A

Oltre al centravanti e al difensore, però, il Milan tra l’inverno e la prossima estate, con il ritorno nelle coppe, dovrà allungare la rosa con altri innesti.

Tare e Furlani stanno così guardando anche ad un profilo per rafforzare le corsie esterne. Si tratta del giovanissimo Samuele Angori. Ha compiuto ventidue anni lo scorso 7 ottobre e si sta mettendo in mostra con la maglia del Pisa.

Occhi di #Milan e #Roma sul giovane #Angori, terzino classe 2003 rivelazione del Pisa, monitorato dalle due società con molta attenzione. Da monitorare per il futuro. #Calciomercato pic.twitter.com/pD8X1zjxBh — Alessandro Jacobone – Milanisti NE (@NonEvoluto) November 16, 2025

“Occhi di Milan e Roma sul giovane Angori, terzino classe 2003 rivelazione del Pisa, monitorato dalle due società con molta attenzione. Da monitorare per il futuro”. A parlarne è dunque Alessandro Jacobone, che evidenzia la concorrenza da parte del club giallorosso di Gian Piero Gasperini.

Il Milan, dunque, guarda alla fascia sinistra, dove evidentemente Pervis Estupinan non convince. Il sudamericano è già sotto esame e potrebbe perdere il posto a breve. Se contro l’Inter dovesse giocare Davide Bartesaghi, il segnale sarebbe più che chiaro.