Scelta italiana per il dopo Maignan, sorpasso nella corsa al sostituto

Il francese sempre più vicino all’addio: la decisione sul nuovo portiere è stata ormai presa. Il punto della situazione

Manca sempre meno alla riapertura del calciomercato. A gennaio, il Milan di Igli Tare e Giorgio Furlani sarà chiamato ad intervenire per sistemare una rosa che ha mostrato diverse lacune in questo inizio di stagione. Il centrocampo, al momento, appare l’unico reparto davvero completo.

In estate il Diavolo si è mosso bene, riuscendo a far dimenticare in pochissimo tempo l’addio di Tijjani Reijnders. Luka Modric e Adrien Rabiot hanno aggiunto esperienza e qualità; Ardon Jashari e Samuele Ricci, invece, quella freschezza che permette al Diavolo di guardare al futuro con ottimismo.

Per farlo con maggiore convinzione, però, serve migliorare anche gli altri reparti. Non è un segreto che Massimiliano Allegri sperava di poter accogliere già in estate un difensore centrale esperto e un bomber vero d’area di rigore. I due profili sono ancora oggi la priorità per il 2026, ma in vista di un ritorno in Europa si cercherà migliorare la rosa con altri colpi in altre posizione.

E’ evidente, però, che oltre al difensore esperto e al bomber potrebbe servire a tutti i costi anche un nuovo portiere. La trattativa per il rinnovo di Mike Maignan, infatti, è da tempo bloccata. Fra qualche settimana così il francese potrà legarsi ad un nuovo club.

Milan, Maignan più lontano: scelto l’erede

Dalle parti di Via Aldo Rossi non hanno ancora perso le speranze del tutto, ma sono consapevoli del fatto che sarà difficile raggiungere un accordo. Inevitabilmente il Milan si sta guardando attorno alla ricerca di un degno sostituto: i profili sul taccuino sono diversi e un po’ come in un’altalena qualcuno sale e qualcun altro perde quota.

E’ il caso di Suzuki, che nel match tra il suo Parma e il Milan non ha entusiasmato, ma il prezzo è già alle stelle anche per via dell’interesse di diverse squadre europee che ci stanno pensando seriamente. A guadagnare terreno è invece, Caprile, autore di una grande stagione con la maglia del Cagliari. Serve però fare in fretta, il valore del suo cartellino è in crescita costante. Oggi si può acquistare per una ventina di milioni di euro, domani chissà…

Una volta chiuso il calciomercato invernale, il Milan avrà un quadro quasi definitivo sulla situazione Maignan e sarà pronto ad affondare, o meno, il colpo.