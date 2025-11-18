Addio al mondiale e ritorno al Milan, momento difficile per un esterno

Un giocatore di proprietà rossonera non sta vivendo una stagione particolarmente felice: doveva rilanciarsi e, finora, non ci sta riuscendo.

Nel corso dell’ultima sessione estiva del calciomercato ci sono stati tanti cambiamenti al Milan e numerosi calciatori hanno lasciato Milanello. Dopo una stagione negativa come quella scorsa, terminata con l’ottavo posto nella classifica della Serie A, era normale assistere a una sorta di rivoluzione.

Tra coloro che sono stati ceduti c’è Samuel Chukwueze, che nei due anni trascorsi in rossonero non ha mai convinto davvero. Arrivato dal Villarreal nel mercato estivo 2023 per circa 21 milioni di euro più bonus, l’esterno offensivo nigeriano ha totalizzato 8 gol e 6 assist in 70 presenze tra tutte le competizioni. Ci si aspettava di più da parte sua, anche perché la dirigenza aveva insistito molto per portarlo a Milano, segnale della fiducia enorme riposta in lui. Avere davanti un concorrente come Christian Pulisic non lo ha aiutato, ma quando si è trovato a sostituirlo lo ha spesso fatto rimpiangere.

Milan, la situazione di Samuel Chukwueze

Il Milan aveva pensato di cedere Chukwueze già a gennaio 2025, però le trattative avviate non avevano poi portato al trasferimento del giocatore. Allora a farsi avanti in maniera più decisa fu il Fulham, ma l’accordo venne trovato troppo tardi e mancarono i tempi tecnici per formalizzare l’operazione. Il club londinese non si è scordato di lui e ci ha riprovato nella successiva finestra estiva del mercato.

Il 1° settembre è stato ufficializzato il passaggio dell’ala nigeriana al Fulham in prestito oneroso da circa 3 milioni di euro e diritto di riscatto a circa 27 milioni di euro. Con la maglia bianconera ha messo assieme 5 presenze, 0 gol e 1 assist. Non è mai partito titolare, segnale che non è riuscito a convincere l’allenatore Marco Silva, che nel suo 4-2-3-1 ha in Harry Wilson la sua prima scelta nel ruolo di esterno destro offensivo. Chukwueze dovrà impegnarsi di più per vedere aumentato il suo minutaggio in campo ed essere riscattato dal Fulham. Altrimenti, tornerà al Milan per essere nuovamente ceduto.

Nigeria fuori dal Mondiale

Durante l’ultima sosta nazionali anche l’ex Villarreal è stato convocato, ma ha incassato una grande delusione. Infatti, la Nigeria è stata sconfitta ai rigori dalla Repubblica Democratica del Congo e non parteciperà al prossimo Mondiale. Dopo la vittoria 4-1 in seminale contro il Gabon, la nazionale nigeriana ha perso la finale degli spareggi. In entrambe le partite Chukwueze era partito titolare ed è stato poi sostituito nel secondo tempo.

Per lui, i compagni di squadra e la Nigeria intera tanta amarezza. Il commissario tecnico Eric Chelle ha anche fatto delle dichiarazioni a sorpresa: “Ogni volta prima di un nostro rigore uno di loro scagliava qualcosa tipo acqua. Non so cosa fosse, ma era come un rito voodoo. Per questo ero nervoso“. Ora Chukwueze deve trasformare la delusione provata in energia e motivazioni per la sua stagione al Fulham.