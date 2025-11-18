Quanto costa Elia Caprile, il possibile sostituto di Maignan al Milan

Caprile è fra i candidati per la sostituzione di Maignan al Milan, ma il suo valore è già molto alto: servirà un importante investimento

Elia Caprile è uno degli obiettivi del Milan per la prossima stagione per sostituire Maignan. Il portiere, riscattato dal Napoli per 8 milioni di euro durante l’estate, ha dimostrato subito di poter fare la differenza tra i pali. La sua convocazione in nazionale da parte di Gattuso è il riconoscimento di un avvio di stagione convincente e rafforza il ruolo di Caprile come punto fermo del club sardo e come possibile protagonista del mercato.

L’interesse delle squadre per Caprile è in netta crescita: l’Inter è prima fila così come il Milan, pronte a sfidarsi per sostituire rispettivamente Sommer e Maignan, entrambi in scadenza di contratto il prossimo giugno e destinati ad andar via. Oltre all’italiano, le due società milanesi valutano anche Suzuki del Parma, che però convince molto meno e ha più o meno lo stesso prezzo dell’ex Napoli.

Quanto chiede il Cagliari per cedere Caprile

La valutazione di Caprile supera attualmente i 25 milioni, questo significa che il Cagliari è pronto a registrare una super plusvalenza. Ma non è finita qui: fino a fine stagione, il suo prezzo può soltanto lievitare e aumentare ulteriormente, fino a toccare anche i 30 milioni.

Elia è certamente diventato un nome di primo piano tra i giovani portieri italiani e non solo, capace di attrarre tanti club fra cui Inter e Milan, che hanno bisogno di sostituire due grandi portieri come Sommer e Maignan. Non sarà per niente semplice arrivare a lui, anche perché la concorrenza è destinata ad aumentare. Il Milan però dovrà fare un investimento importante per forza per trovare l’erede di Mike, che è riconosciuto come fra i portieri più forti in circolazione.

Il Milan valuta anche Torriani

Fra le idee che Tare sta valutando c’è anche la promozione di Lorenzo Torriani. Al momento è impegnato in Serie D con il Milan Futuro, un’esperienza che di certo non lo sta aiutando per niente nella crescita. Per lui, che ha giocato in prima squadra con Fonseca fino a debuttare in Champions League col Liverpool, era arrivata la proposta del Lione (allenato proprio dal portoghese), ma il Milan non ne ha voluto sapere di cederlo.

Sarebbe stato meglio un prestito come accaduto per Camarda, Comotto e Zeroli, ma invece i rossoneri hanno preferito farlo giocare in Serie D con la squadra di Massimo Oddo. Di certo non una scelta straordinaria che conferma le difficoltà della società nella gestione dei talenti (Camarda nella scorsa stagione è l’esempio più lampante).

In ogni caso Torriani è da tenere in considerazione per sostituire Maignan. Se non è possibile arrivare a Caprile perché costa troppo, è giusto che il Milan pensi seriamente alla promozione del giovane portiere, piuttosto che investire per Suzuki, Atubolu o Restes.