È stato il giustiziere del Milan, i rossoneri lo vogliono per giugno

Dal gol ai rossoneri ad un trasferimento a Milano: Igli Tare e Giorgio Furlani hanno preso appunti, ora il colpo è prenotato per l’estate

E’ tempo di guardare al mercato in casa Milan. Fra poco più di un mese, si aprirà la finestra invernale. Una sessione in cui non è mai facile operare: il Diavolo, ufficialmente, sostiene di non aver ancora preso delle scelte definitive. Ma è ormai chiaro a tutti quali siano le esigenze di Massimiliano Allegri.

Servono un centravanti d’area di rigore – ma senza l’addio di Santiago Gimenez, Igli Tare e Giorgio Furlani non si muoveranno verso questa direzione – e un difensore centrale. A far spazio ad un calciatore più esperto, per migliorare la retroguardia, dovrebbe, invece, essere il giovanissimo Odogu, che fin qui non ha praticamente mai giocato.

Poi, per il resto del mercato, si aspetterà l’estate. E’ ovvio, d’altronde, che con il ritorno in Europa servirà allungare la rosa, acquistando giocatori un po’ in tutti i reparti.

Milan, sfida alle big per Bernabé: è un colpo per l’estate

Un po’ trequartista, un po’ playmaker, il Milan ha messo gli occhi sul calciatore, che gli ha fatto male, segnando il gol che ha permesso al Parma di riaprire la gara.

Il nome di Bernabe è sul taccuino della dirigenza rossonera ormai da anni, ma adesso sembra essere arrivato il momento di spiccare il volo e lasciare la squadra gialloblu. Il calciatore ha maturato la giusta esperienza per difendere finalmente i colori di un top team.

Le qualità di Adrian Bernabé non sono state mai messe in discussione, ma i tanti infortuni ne hanno condizionato la crescita. Lo spagnolo, che in passato ha vestito la maglia del Manchester City, è un calciatore poliedrico, che può ricoprire tutti i ruoli del centrocampo e che può giocare anche in avanti come esterno, trequartista o seconda punta.

Benabé dunque è davvero pronto a spiccare il volo: lo farà in estate, prima dovrà salvare il Parma, poi i gialloblu si augurano che ci sia una vera e propria asta, non solo in Italia. Il giocatore piace parecchio al Milan, ma su di lui ci sono anche Inter, Napoli, Roma e Aston Villa. Valore di mercato? Il Parma difficilmente lo lascerà partire per meno di 25 milioni di euro, ma il suo prezzo potrebbe salire inesorabilmente.