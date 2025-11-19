Il Milan deve vedersela col Bayern Monaco per l’attaccante

I rossoneri hanno mostrato interesse per un attaccante ma per acquistarlo dovranno vedersela anche con il Bayern Monaco

Ostacolo Bayern Monaco per un attaccante che piace al Milan. Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato dell’interesse dei rossoneri per Franculino, attaccante del Midtjylland. In questa stagione, ha segnato 14 gol in 14 partite ma questi numeri stanno solo confermando delle qualità che si erano già intraviste nei mesi scorsi. Cresciuto nel settore giovanile del Benfica, è in Danimarca dal 2023 e ora sembra pronto per fare il grande salto. Il Milan lo sta tenendo d’occhio per un possibile nuovo investimento in attacco, ma la concorrenza sta aumentando.

L’interesse del Bayern Monaco per lui non è una novità. Come riportato da Matteo Moretto, la forte società tedesca aveva già fatto un tentativo in estate. L’affare non è andato a buon fine e Franculino è rimasto in Danimarca, ma con questi numeri per il Midtjylland sarà impossibile trattenerlo a lungo. L’attuale valore dell’attaccante africano è di oltre 20 milioni, e questo era già un problema prima, perché è una valutazione che può solo aumentare. Di certo non lo è per il Bayern Monaco, che di soldi da investire ne ha eccome.

Il Midtjylland proverà a trattenerlo a gennaio per poi lasciarlo andare in estate quando, molto probabilmente, il suo cartellino costerà ancora di più. E si aspetta delle offerte anche dall’immancabile Premier League, a proposito di soldi da investire. Il Milan resta vigile e segue gli sviluppi, così come anche la Roma e altre società italiane (Napoli, Juventus), consapevole che l’operazione è sempre più complicata.

Le alternative a Franculino per gennaio sono due ritorni di fiamma

Più facile arrivare a profili diversi come ad esempio Joshua Zirkzee, in rotta con il Manchester United e voglioso di tornare il prima possibile in Italia per conquistare un posto al Mondiale con l’Olanda. Gasperini apprezza le sue caratteristiche e lo ha già chiesto come rinforzo per gennaio alla Roma, il Milan potrebbe inserirsi. L’operazione è più semplice perché potrebbe essere acquistato con un prestito e soprattutto con il pagamento di solo metà stipendio.

Un altro nome circolato in queste ore è un altro ritorno di fiamma: è Fullkrug del West Ham, che sta facendo malissimo in Premier League e spinge per cambiare aria a gennaio. Il Milan, lo ricordiamo, lo aveva cercato nell’estate del 2024 prima di arrivare a Tammy Abraham, ma il calciatore preferì andare a Londra. Il suo profilo convince molto meno, ma è chiaro che, a gennaio, se le cose con Gimenez non dovessero cambiare, sono queste le uniche operazioni possibili.