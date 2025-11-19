Milan, cambio forzato: è coinvolto anche Leao

Potrebbe esserci un cambiamento importante nel futuro del calciatore portoghese: ecco cosa potrebbe succedere nella prossima stagione.

Le aspettative su Rafael Leao sono sempre altissime ed è normale che sia così. È alla settima stagione con la maglia del Milan, è il più pagato della squadra e in passato ha già mostrato di avere un potenziale importante. Deve trovare continuità nell’arco dei 90 minuti e da una partita all’altra, questa è una svolta che deve cercare di fare.

Da capire se Massimiliano Allegri sarà l’allenatore giusto per accompagnarlo in questo processo. C’è chi sta un po’ criticando il fatto che non lo stia utilizzando nella posizione nella quale ha espresso il suo massimo rendimento da quando veste la maglia rossonera, ovvero quella di esterno sinistro offensivo. L’allenatore toscano ritiene che sia perfettamente in grado di giocare come prima o seconda punta, cosa che aveva già fatto al Lille e nelle primissime partite con il Milan nella stagione 2019/2020.

Milan, novità per Rafa Leao nella stagione 2026/2027?

Durante la pausa nazionali non è andato in gol con la maglia del Portogallo, che ha perso 2-0 contro l’Irlanda (27 minuti per Leao) e poi ha sconfitto 9-1 l’Armenia (56 minuti). Domenica sera c’è il derby Inter-Milan e sarà chiamato ad essere incisivo, Allegri e i tifosi si aspettano tanto da lui. Ha già dimostrato di saper fare la differenza contro i nerazzurri in questi anni, però il passato non conta.

Da Rafa ci si aspetta sempre che sia un leader, un trascinatore, almeno dal punto di vista tecnico. E non è detto che nella prossima stagione il suo status possa cambiare. Infatti, con Mike Maignan in scadenza di contratto a giugno 2026 e un addio che oggi è probabilissimo, teoricamente toccherebbe al portoghese ereditare la fascia di capitano. È lui il vice attualmente, quindi viene automatico pensare che salirebbe di grado se il portiere francese dovesse lasciare Milano.

La Gazzetta dello Sport spiega che all’interno del club rossonero ci sono già valutazioni in corso sul giocatore a cui affidare la fascia, eventualmente. Tra i tifosi c’è chi vorrebbe Matteo Gabbia capitano oppure Luka Modric, se dovesse rimanere un altro anno al Milan. Oggi è difficile dire cosa succederà, ma Leao è certamente un candidato quotato a raccogliere l’eredità di Maignan.