L’ultimo derby di Allegri da allenatore del Milan: formazione e risultato finale

Il racconto e le formazioni di Inter e Milan nell’ultimo derby di Allegri da allenatore rossonero: era un’altra epoca

Massimiliano Allegri sarà di nuovo in panchina per un derby di Milano. Il secondo debutto domenica 23 dicembre alle ore 20:45 allo stadio San Siro contro l’Inter di Christian Chivu. L’ultima stracittadina dell’allenatore toscano da allenatore rossonero risale al 22 dicembre 2013: finì 1-0 in favore dei nerazzurri con un gol, poco prima del 90′, di Palacio di tacco. L’allenatore dell’Inter era Walter Mazzarri e quello fu il primo derby vinto da Erick Thohir, che aveva appena acquistato la società da Massimo Moratti. Ma chi c’era in campo con la maglia del Milan quella sera?

La Banter Era appena iniziata da poco

Era iniziata da pochi anni quella che i tifosi ricordano come la Banter Era, cioè il momento più buio della storia rossonera nell’era Silvio Berlusconi. Dopo gli addii di Thiago Silva, Ibrahimovic, Nesta, Seedorf, Inzaghi e Gattuso al termine della stagione 2011-2012, il Milan attuò una politica di totale ridimensionamento per abbassare i costi e avviarsi verso poi la cessione arrivata pochi anni dopo a Yonghong Lì. In campo però quella sera c’era un fenomeno: Ricardo Kakà, tornato in rossonero per la sua seconda esperienza a Milano.

Christian Abbiati era il portiere di quella sera, in difesa De Sciglio (che per anni, anche alla Juventus, è stato un pupillo di Allegri), Zapata, Bonera e Constant (un centrocampista che l’allenatore livornese aveva trasformato in terzino). A centrocampo Nigel de Jong, Muntari e Poli. In attacco, come detto, Kakà al fianco di Saponara dietro all’unica punta Mario Balotelli.

Le formazioni di Inter e Milan nell’ultimo derby di Allegri

Inter (3-5-1-1): Handanovic; Campagnaro, Rolando, Juan Jesus; Jonathan, Zanetti, Taider, Cambiasso, Nagatomo; Guarin, Palacio. All. Walter Mazzarri.

Milan (4-3-2-1): Abbiati; De Sciglio, Zapata, Bonera, Constant; De Jong, Poli, Muntari; Kakà, Saponara; Balotelli. All. Massimiliano Allegri.