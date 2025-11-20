Milan, il piano per alzare il livello: Thiago Silva a gennaio, Rudiger in estate

Il Milan punta ad alzare il livello: Thiago Silva per gennaio e uno come Rudiger in estate è sicuramente il piano giusto

Antonio Rudiger a fine stagione si libererà a parametro zero dal Real Madrid. Ad oggi, segnalano dalla Spagna, non ci sono segnali di un rinnovo di contratto. Defensa Central fa sapere che dall’Arabia Saudita sarebbe pronta per lui un’offerta astronomica, ma a 33 anni (ancora da compiere) potrebbe preferire restare in Europa per giocare ancora qualche anno ad alto livello. Non c’è alcun tipo di notizia né indiscrezione su un interesse del Milan, ma il suo profilo è esattamente ciò di cui hanno bisogno i rossoneri per fare un salto di qualità.

Thiago Silva un’opportunità da cogliere: ci sono solo pro

Salto di qualità che il Milan potrebbe fare a gennaio con Thiago Silva. A 41 anni, il difensore brasiliano non ha intenzione di smettere. Anzi, a giugno c’è il Mondiale negli States e vorrebbe farne parte. Carlo Ancelotti gli ha dato disponibilità alla convocazione, ma il campionato brasiliano, dove attualmente Thiago Silva gioca con il Fluminense, finisce il 21 dicembre e per prepararsi alla Coppa del Mondo di certo non può stare fermo. Da qui l’idea di tornare in Europa, magari al Milan, e si avvicinarsi alla famiglia, rimasta a Londra dopo gli anni al Chelsea.

I pro di un suo acquisto sono tantissimi: esperienza, qualità, forza, leadership. Fra i contro non c’è nemmeno l’aspetto fisico: Thiago Silva sta benissimo (oltre 40 presenze durante questa stagione) e soprattutto ha ancora voglia di giocare. Ritroverebbe Allegri, con il quale ha vinto lo Scudetto al Milan, ma anche l’amico Ibrahimovic, con cui ha condiviso anche l’avventura al Psg.

Rudiger a costo zero

Il Milan potrebbe offrirgli un contratto di sei mesi, dopodiché in estate ci sarà bisogno di un acquisto importante. Il profilo di Rudiger è esattamente ciò che serve a questa squadra. Il suo stipendio attuale al Real Madrid è altissimo, ma potrebbe essere disponibile al sacrificio per vestire una maglia importante come quella rossonera. Inoltre, la presenza di Luka Modric, che potrebbe restare per un altro anno al termine di questa stagione, potrebbe essere un altro incentivo.

Rudiger conosce la Serie A perché ci ha già giocato con la Roma: è stato una delle tantissime intuizioni di Walter Sabatini. Ceduto al Chelsea, ha poi fatto una carriera straordinaria fino ai recenti successi con il Real Madrid. Aveva lasciato i Blues a costo zero e adesso la storia può ripetersi a Madrid.