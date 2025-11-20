Niente rinnovo con la Roma, El Shaarawy torna a casa a fine stagione

Il calciatore italiano è pronto a cambiare maglia. Lo farà una volta scaduto il contratto il prossimo 30 giugno: ecco dove giocherà

E’ tempo di guardare già alla prossima stagione per molti calciatori. Tutti coloro che hanno un contratto in scadenza fra meno di un anno, il 30 giugno 2026, sono già alla ricerca di una nuova sistemazione. I club sono così pronti a cogliere l’occasione giusta per mettere le mani su un calciatore a costo zero.

E’ evidente che anche il Milan è interessato a questo tipo di mercato. Innanzitutto, però, bisognerà capire cosa ne sarà di Mike Maignan: il rischio, sempre più grande, è infatti quello di perdere il portiere francese. Ad oggi ogni discorso relativo al rinnovo è fermo. I colloqui non vanno più avanti da mesi e le sensazioni in Via Aldo Rossi sono ovviamente negative.

Non è un caso se il Diavolo si stia guardando attorno per cercare un sostituto. Si sono fatti i nomi di Suzuki e Caprile, ma al momento niente di concreto. Chissà che qualcosa non cambi nei prossimi giorni: d’altronde Maignan ha dimostrato di star bene al Milan e la fascia di capitano non può lasciarlo indifferente.

Allo stesso tempo il Milan sta sondando il mercato per capire quali calciatori, con contratto in scadenza, possono interessare in vista del prossimo campionato. Tra questi c’è certamente Christensen del Barcellona, pronto a cambiare aria.

El Shaarawy cambia squadra: il futuro è un tuffo nel passato

Il discorso relativo ai giocatori in scadenza di contratto interessa ovviamente anche altre squadre. La Roma, ad esempio, deve fare i conti con i casi Celik e Pellegrini. Entrambi fra pochi mesi potrebbero cambiare club a zero.

Sia il turco che l’italiano sono giocatori importanti e la Roma non vorrebbe perderli. Discorso diverso per Stephan El Shaarawy, che contrariamente alla passata stagione non è più al centro del progetto. Nemmeno dalla panchina riesce a trovare spazio.

L’addio alla Capitale è dunque un pensiero sempre più reale. Il ‘Faraone’ così è pronto a cambiare vita e si sta guardando attorno alla ricerca della giusta sistemazione. Sono diverse le squadre pronte ad offrirgli un contratto, tra queste c’è anche il Genoa. Il Grifone ancora in Serie A è pronto a fargli firmare un biennale: Stephan El Shaarawy e il Genoa, dunque, ancora insieme.