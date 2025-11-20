Scelta a sorpresa di Thiago Silva, ora il Milan può chiudere

Le ultimissime sul futuro del difensore brasiliano pronto a lasciare il Fluminense e a far ritorno in Europa: il punto della situazione

Thiago Silva al Milan. Ormai da giorni non si parla d’altro, con notizie contrastanti. L’ipotesi di vedere nuovamente il giocatore brasiliano in rossonero ha radici profonde: sono stati i tifosi del Diavolo a spingere per primi verso questa soluzione. D’altronde è la logica a dirci che prendere per sei/dodic mesi il centrale sarebbe la scelta più giusta per tutti.

Thiago Silva ha dimostrato anche in questa stagione di essere integro fisicamente e un’altra stagione ad alti livelli può certamente farla. Per il giocatore il ritorno al Milan potrebbe rappresentare un’esigenza, per riuscire ad arrivare al Mondiale nella miglior forma possibile. Carlo Ancelotti, che lo conosce bene, è dunque pronto a chiamarlo in verdeoro, per quello che ovviamente sarebbe la sua ultima competizione a livello intercontinentale con la Nazionale.

Il Diavolo rappresenterebbe, inoltre, un’opportunità per vincere ancora, per vincere con la squadra con cui è esploso. Una vittoria non certo banale visto che sarebbe la seconda stella.

Milan, Thiago Silva lascia il Brasile: è il nome giusto per Allegri

Ma c’è anche un altro motivo che sta spingendo Thiago Silva a pensare di dover lasciare il Fluminense a gennaio: O Globo scrive che il brasiliano vorrebbe avvicinarsi alla famiglia, rimasta a Londra, dopo l’esperienza al Chelsea. I figli, infatti, giocano per le giovanili del club inglese.

L’Europa è dunque nei pensieri di Thiago Silva, nonostante le smentite di rito del suo entourage. Il Milan quindi può diventare davvero un’opportunità.

Ma il Diavolo sarà pronta a coglierla? Al momento non ci sono certezze. In società si sta riflettendo e ben presto verrà presa una decisione: è evidente che Massimiliano Allegri si aspetta un rinforzo in difesa. Occorre un centrale di maggiore esperienza.

Sarebbe ovviamente Odogu, pronto a fare le valigie per giocare altrove con la formula del prestito, a fargli spazio. Appare davvero essere la soluzione migliore: Thiago Silva-Milan, un binomio che per qualche mese può dimostrarsi vincente. La storia tra il brasiliano e il club rossonero potrebbe così avere un lieto fine, un po’ come successo con Ibrahimovic, che riuscì a trascinare il Diavolo allo Scudetto nonostante l’età, al suo ritorno alla base.