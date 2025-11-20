Tre giorni a Inter-Milan: chi recupera, chi no. La probabile formazione di Allegri

Mancano pochissimi giorni al grande derby di domenica: il punto della situazione su chi recupera e la probabile formazione

Il grande giorno è sempre più vicino. Inter-Milan è alle porte: appuntamento alle 20:45 domenica 23 novembre in un San Siro che, secondo le previsioni meteo, potrebbe essere innevato. La buona notizia per Massimiliano Allegri è che, durante questa lunga sosta, a differenza di quella di ottobre, non si sono registrati infortuni. Al contrario, Christian Chivu ha probabilmente perso Dumfries e ha visto rientrare anzitempo per un problema al polso Calhanoglu (che dovrebbe recuperare per domenica). Qualche acciacco anche per Zielinski, ma nessun allarme.

L’altra buona notizia per il Milan è il recupero di Adrien Rabiot, che è tornato ad allenarsi in gruppo ad inizio settimana. Nel derby ci sarà, e probabilmente anche dal primo minuto: se continuerà a dare buone risposte nei prossimi giorni, sarà titolare. Chi non dovrebbe farcela è invece Santiago Gimenez: il problema alla caviglia persiste, e secondo la Gazzetta dello Sport è sempre più certo il suo forfait.

Attacco inedito

In Inter-Milan ci sarà anche una prima volta per Allegri. Senza il messicano, che non dovrebbe essere nemmeno in panchina, l’allenatore potrà varare finalmente l’attacco che ha sempre avuto in testa fin dal suo arrivo: Rafael Leao più Christian Pulisic. L’americano è già rientrato col Parma, in queste settimane è rimasto a Milanello a lavorare per ritrovare la forma migliore e ha anche giocato l’amichevole contro la Virtus Entella. Sta bene ed è pronto per giocare dall’inizio con il portoghese, cosa mai successa finora a causa degli infortuni, prima di uno e poi dell’altro.

Pochi dubbi in difesa e a centrocampo

Per quanto riguarda gli altri reparti, non ci saranno sorprese. Maignan fra i pali; Tomori, Gabbia e Pavlovic in difesa. A centrocampo abbiamo quindi detto del probabile rientro di Rabiot fin dal primo minuto, affiancato ovviamente da Modric e da Fofana. Il rendimento dell’ex Monaco continua a destare più di un dubbio fra i tifosi, ma Allegri continua a ritenerlo un giocatore importante. Se Rabiot non dovesse convincere in questi giorni, spazio ancora a Samuele Ricci.

Estupinan preferito ancora a Bartesaghi: come contro il Parma, Allegri punterà sull’esperienza dell’ex Brighton, ma l’italiano forse meriterebbe più spazio e l’opportunità di giocare una partita così importante. Non è da escludere un ballottaggio fino alle ultime ore della vigilia. A destra ovviamente l’intoccabile Alexis Saelemaekers, protagonista anche in Nazionale in questi giorni.

La probabile formazione

Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic P., Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Chivu.

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Leao. All. Allegri.