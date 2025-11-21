Come sta Franco Baresi: è tornato a Casa Milan

Tre mesi fa l’annuncio del suo problema di salute e dell’intervento: ora il rientro in sede nel suo ufficio di Casa Milan.

La giornata ha preso una piega speciale per tutto l’ambiente rossonero. Un simbolo assoluto dell’identità milanista ha varcato di nuovo la porta di Casa Milan. Franco Baresi, dopo mesi complicati, è tornato nel suo ufficio. La sua presenza ha acceso un entusiasmo in ogni reparto della sede. Una notizia così ha oscurato qualsiasi altra novità sportiva del giorno, portando un sorriso a chiunque abbia incrociato lo sguardo dell’ex numero 6. Un ritorno atteso da settimane, vissuto con grande emozione da tutto l’ambiente.

Baresi è tornato nel suo ufficio di Casa Milan

Il Milan, lo scorso 3 agosto, aveva comunicato pubblicamente la situazione medica del suo Vice Presidente Onorario. Il club aveva diffuso un messaggio con dettagli sull’intervento mini-invasivo e sulla terapia successiva per “la presenza di una nodulazione polmonare“. Poco dopo, lo stesso Baresi aveva lasciato un messaggio diretto ai tifosi. Parole semplici e forti, che hanno lasciato tutti col fiato sospeso. Ogni passo compiuto negli ultimi mesi, tra visite, cure e ripresa graduale, ha alimentato vicinanza.

A novembre, un post pubblicato sui social aveva già fatto intuire un miglioramento. «Viva la vita», tre parole unite a una foto sorridente accanto a una bandiera rossonera. Quel gesto aveva generato un’ondata di messaggi, con migliaia di commenti da ex compagni e tifosi. Maldini, Massaro, Galli, tanti cuori rossoneri uniti attorno al Capitano. Ora arriva un ulteriore passo: il ritorno alla quotidianità di Casa Milan, pur con un percorso ancora in evoluzione. Lo stesso sguardo di un leader con oltre 700 partite. Una presenza così aggiunge valore, identità, memoria. Il club ritrova uno dei suoi pilastri, un uomo capace di trasmettere forza anche senza parole.