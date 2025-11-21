Dal Milan all’Inter, tutto svelato: “Paghiamo la clausola”

Il retroscena di mercato che riguarda Milan e Inter è davvero clamoroso: i nerazzurri erano pronti a pagare la clausola

Il clima derby di questi giorni ci riporta alla mente vecchi ricordi. Il 20 novembre di nove anni fa, proprio contro l’Inter fu uno straordinario protagonista Suso. Lo spagnolo, che Galliani aveva acquistato pochi anni prima dal Liverpool a costo zero, segnò una doppietta. Purtroppo non servì per vincere: un gol di Perisic all’ultimo respiro regalò ai nerazzurri il pareggio, con tanto di festeggiamenti pazzi dell’allenatore interista Stefano Pioli. Suso però quella serata non l’ha mai dimenticata e oggi ne parla ancora con orgoglio.

Suso e la chiamata di Spalletti: no all’Inter

Alla Gazzetta dello Sport di oggi ha ricordato però un altro episodio che riguarda lui e l’Inter ed è sul tema mercato. Lo spagnolo infatti aveva ricevuto una importante chiamata: “Lo ricordo perfettamente. Io potevo liberarmi con il pagamento di una clausola e l’Inter voleva pagarla. Spalletti mi chiamò e gli parlai al cellulare. Il fatto che l’Inter mi volesse era un orgoglio ma io ero del Milan. Ho detto di no: non sarebbe stato giusto, per quello che avevo vissuto a Milano“.

Suso ha quindi rivelato che Spalletti lo voleva fortemente all’Inter. Lo spagnolo aveva con il Milan una clausola rescissoria da poco più di venti milioni e, a quanto pare, i nerazzurri erano interessati talmente tanto all’esterno che erano pronti a pagarla. A rifiutare è stato il calciatore stesso: non voleva fare uno sgarbo alla società rossonera, con la quale ha sempre avuto un ottimo rapporto e un feeling speciale.

L’addio al Milan

Feeling che si è interrotto qualche anno dopo: “C’è stato un periodo non bello come risultati. Il Milan aveva preso Pioli e a dicembre 2019 perdemmo 5-0 contro l’Atalanta. Pioli poco dopo mi tolse dalla formazione e io pensai che non volesse farmi sentire importante. Cominciai a non giocare e la squadra vinceva, il calcio a volte va così. Ho sentito che fosse il momento migliore per chiudere“.

Gennaio 2020 è stato uno spartiacque cruciale per la storia recente del Milan. Dopo il 5-0 di Bergamo citato dallo stesso Suso, la società decise di fare manovre importanti: gli arrivi di Ibrahimovic e Kjaer e l’addio di diversi giocatori considerati ormai a fine ciclo, fra cui proprio lo spagnolo, che, come ha raccontato lui stesso, aveva ormai perso il posto da titolare. Ha proseguito la sua carriera al Siviglia, dove si è anche tolto la soddisfazione di vincere due volte l’Europa League.