Il Milan avanza per il difensore: ha già parlato con gli agenti

I rossoneri hanno scelto il difensore per il mercato di gennaio: c’è già stato un contatto con i suoi agenti, i dettagli

A gennaio arriverà un difensore al Milan. La ricerca è già iniziata, con Igli Tare al lavoro per trovare il profilo migliore e accontentare Allegri. Il sogno è Thiago Silva: ha deciso che, al termine del campionato brasiliano il prossimo 21 dicembre, lascerà il Fluminense per provare a giocare con continuità e convincere Ancelotti in vista del Mondiale. Il Milan attende gli sviluppi: non ha escluso del tutto questa opportunità, ma sappiamo che la società preferisce un altro tipo di investimento. E, a proposito, ha già individuato un nome che sembra convincere tutti.

Il Milan contatta gli agenti di Kristensen

Thomas Kristensen dell’Udinese potrebbe diventare presto il primo obiettivo dei rossoneri per la difesa. Sta facendo molto bene anche in questa stagione, confermando le buonissime sensazioni che aveva già dato in precedenza. Attualmente è alle prese con un infortunio dal quale potrebbe rientrare a breve, ma intanto ci sono un po’ di manovre di mercato sul suo conto. Il Milan avrebbe già incontrato i suoi agenti per fare il punto della situazione: il danese guarda ovviamente con interesse alla possibilità di vestire la maglia rossonera, ma ora è concentrato sul recupero e sulla stagione con l’Udinese.

Il Milan proverà a prenderlo a gennaio ma è un affare difficile. I friulani sanno di avere fra le mani un ottimo giocatore che, da qui a giugno, può vedere aumentare ulteriormente il valore del suo cartellino. Che, ad oggi, si aggira intorno ai 20 milioni, ma potrebbe scatenarsi presto un’asta. Kristensen non è solo nel mirino dei rossoneri: altre italiane hanno già fatto sondaggi e arriverà presto qualcosa anche dall’estero. L’Udinese se lo tiene stretto al momento, in attesa di una cessione a cifre molto alte a giugno.

Le due alternative per gennaio

Tare continua a guardare a Liverpool per Joe Gomez. Lo ha trattato nelle ultime ore di agosto e, ad un certo punto, sembrava un affare fatto, ma poi qualcosa è andato storto. La pista si può riaprire però a gennaio, ed è ancora molto calda. Il direttore sportivo rossonero ha fatto anche un pensierino a Mario Gila della Lazio, ma in quel caso c’è bisogno del grosso investimento superiore ai 30 milioni (lui che Lotito lo conosce benissimo, lo sa).