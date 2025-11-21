Il Milan è sulle tracce del nuovo Lukaku: chi è René Mitongo

Il Milan e la Juventus hanno messo gli occhi sul classe 2008 René Mitongo, in patria è considerato il nuovo Lukaku. I dettagli

La crescita di René Mitongo, punta centrale dello Standard Liegi, ha attirato interesse in tutta Europa. L’attaccante classe 2008, sotto contratto fino al 2028 con i belgi, sta iniziando a ritagliarsi spazio in prima squadra nonostante l’età molto giovane. Il rendimento offerto nelle ultime settimane ha acceso l’attenzione dei club italiani, in particolare Juventus e Milan, pronti a valutare un investimento immediato per assicurarsi un profilo futuribile. La scadenza contrattuale lontana non ha ridotto l’attenzione verso un giocatore in pieno slancio tecnico e fisico, capace di mettersi in mostra anche con la selezione giovanile del Belgio.

René Mitongo si sta mettendo in mostra

La doppia presenza in campionato e la doppia apparizione nella stagione precedente mostrano un processo di crescita già avviato. A ciò si aggiunge un impatto concreto con la seconda squadra, dove il giovane attaccante ha messo insieme 6 presenze e 4 gol, numeri utili per capire un potenziale in evidente sviluppo. Il Mondiale Under 17 ha rafforzato la sua posizione, soprattutto grazie a una gara contro Fiji, con quattro reti firmate in una singola partita. L’eco internazionale generato da quella prestazione ha accelerato i ragionamenti dei club in cerca di un profilo moderno, dotato di struttura, progressione e capacità di protezione della sfera.

🚨🌓📈🇧🇪 | 𝑵𝑬𝑾: #ACMilan and #Juventus are reportedly tracking Belgian 𝒘𝒐𝒏𝒅𝒆𝒓𝒌𝒊𝒅 René Mitongo (2008, Standard Liège). Strong, physically gifted striker compared to Romelu Lukaku — contract runs until 2028. Big youth talent on their radar. ⭐️🔴⚫️ pic.twitter.com/U8ggr8SAuP — Milan Xtra (@MilanXtra) November 20, 2025

Perché lo chiamano il nuovo Lukaku

In Belgio non mancano paragoni importanti: molti vedono in Mitongo un percorso simile a quello di Romelu Lukaku, per modo di usare il corpo e per la facilità nel dialogo con i compagni. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, Juventus e Milan valutano un’operazione immediata, da completare prima di un eventuale aumento del costo del cartellino. L’idea dei due club sarebbe quella di inserirlo inizialmente nelle seconde squadre, così da mettere minuti nelle gambe e crescere. Un progetto simile garantirebbe al ragazzo un ambiente controllato e competitivo, utile per passare gradualmente ai livelli più alti.

Nel frattempo lo Standard Liegi continua a impiegarlo con regolarità nelle rotazioni tra prima squadra e formazione di terza divisione, dove l’attaccante ha trovato un rendimento importante grazie a 4 reti in 6 partite nell’attuale stagione. Le quattro presenze complessive ottenute con la prima squadra mostrano un coinvolgimento superiore rispetto a quello della scorsa annata, segnale di fiducia da parte del club belga. Juventus e Milan proseguono nel monitoraggio, consapevoli di avere davanti un profilo giovane, fisico, con margini ancora enormi. Un affondo nei prossimi mesi potrebbe mettere in moto una trattativa complessa, ma potenzialmente decisiva per assicurarsi un talento dal valore in costante crescita.