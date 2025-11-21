Lo sfogo di Emerson Royal: “I milanisti hanno esagerato”

Emerson Royal è tornato a parlare della sua esperienza al Milan e ha lanciato un messaggio molto diretto ai tifosi

L’avventura milanista di Emerson Royal è durata un anno appena. Eppure, nell’estate del 2024, Moncada e Furlani trattarono con il Tottenham per svariati mesi per arrivare ad un accordo. Quasi 20 milioni il costo complessivo per un’operazione che convinceva poco fin dal primo momento. Ma è indiscutibile che il pregiudizio dell’opinione pubblica ha avuto un forte (e anche ingiusto) impatto sul suo rendimento. La verità è che Emerson Royal il suo l’ha fatto, senza mai eccellere né brillare particolarmente, ma mai davvero sotto la sufficienza, se non in alcune gare.

Che quel pregiudizio sul suo conto lo abbia influenzato lo conferma oggi alla Gazzetta dello Sport. Le parole di Emerson Royal sono quelle di un ragazzo che non si è abbattuto di fronte alle critiche ingiuste nei suoi confronti ma consapevole che, in qualche modo, si è esagerato: “Io sono arrivato in Italia con una sensazione un po’ strana da subito. Dall’inizio, ogni volta che dicevo o facevo qualcosa si parlava di me più di quanto si parlasse di Cristiano Ronaldo… ma in modo negativo“.

Il famoso video dei tifosi del Tottenham

Era subito diventato virale un video di un coro dei tifosi di Tottenham di sfottò per lui: “Quel video è stato manipolato e fatto passare per recente quando sono arrivato al Milan, ma era un video vecchio. Risaliva a un momento difficile che avevamo vissuto con Conte. Ma quando ho scelto di andare via dal Tottenham, il club ha provato a trattenermi perché ero migliorato tanto. E avevo un ottimo rapporto con tutti“.

Tottenham taraftarı Emerson Royal için gurur verici bir beste yapmıştı. “Savunma yapamıyor, atak yapamıyor, Emerson Royal bizim bek oyuncumuz”#Emersonİstemiyoruz pic.twitter.com/fe4SSyDQMS — out of context Beşiktaş (@oocbesiktas) July 23, 2025

Emerson Royal però non ha mai sentito mancare la fiducia del Milan e anche dei suoi compagni di squadra: “Sì, la fiducia del club e dei compagni l’ho sentita sempre, e infatti al Milan mi sono preso un posto da titolare. Il problema era altro: in Italia la stampa ha un peso enorme e io non lo sapevo minimamente. Quello che si dice fuori è molto forte e influisce a priori“.

Il messaggio di Emerson Royal ai tifosi

Infine, il messaggio del brasiliano diretto proprio ai tifosi: “Direi che da una parte li capisco benissimo: pagano il biglietto, vogliono il massimo per la squadra e pretendono che ogni giocatore renda sempre al meglio. Però a volte è stato veramente un po’ troppo, perché io ero un giocatore del Milan e supportarmi avrebbe aiutato anche il Milan stesso. Quando un calciatore commette degli errori, se la tifoseria gli resta vicino lo aiuta ancora prima che le cose vadano davvero male. Non si può essere al 100% tutti i giorni: ci sono partite in cui ti riesce tutto e altre in cui non gira. È umano, ed è qualcosa che va accettato. Invece io mi sono sentito spesso criticato con molta esagerazione, anche in momenti in cui avevo fatto partite importanti davvero molto bene…“.