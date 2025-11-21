Milan, colpo in attacco a gennaio ad una sola condizione: i dettagli

Il club rossonero potrebbe decidere di fare un intervento nel reparto offensivo durante il mercato invernale: Di Marzio spiega lo scenario.

I tifosi del Milan rinfacciano spesso alla dirigenza il fatto di non aver comprato un centravanti nella scorsa estate. Tra Santiago Gimenez e Christopher Nkunku sono arrivati 0 gol in Serie A e 2 (1 a testa) in Coppa Italia. Troppo poco per una squadra che ambisce sia a qualificarsi alla prossima Champions League sia a lottare per lo Scudetto.

Inevitabile pensare che società possa intervenire nella finestra invernale del calciomercato, anche se non è facile trovare un goleador a un buon prezzo a gennaio. Igli Tare e Geoffrey Moncada dovranno essere bravi, eventualmente, a individuare il profilo giusto che possa sposarsi bene con l’idea di gioco di Massimiliano Allegri e garantire un buon numero di reti. Il tutto a costi ritenuti in linea con la politica di bilancio attuata.

Calciomercato Milan, un nuovo bomber per Allegri? Forse

L’assenza di una prima punta di livello si sente nel Milan, quindi sarebbe auspicabile trovare una soluzione per la seconda parte della stagione. Nel frattempo rimane anche la speranza che Gimenez e Nkunku cambino passo, ovviamente, però la società deve farsi trovare pronta anche a uno scenario diverso.

Gianluca Di Marzio, giornalista esperto di mercato, ha affrontato il tema attaccante su Sky Sport: “Il Milan potrebbe fare qualcosa davanti. Penso che comunque sia necessaria come condizione la partenza di Gimenez, che in estate ha faticato a metabolizzare una sua partenza, tant’è che poi ha chiuso a tutte le possibilità che erano arrivate. Sono convinto che il Milan sia pronto a cogliere un’opportunità”.

Per prendere un’altra punta, è necessaria la cessione di Gimenez. Di Marzio fa intendere che è impensabile che il nazionale messicano possa rimanere con l’arrivo di un nuovo centravanti. Considerando che Allegri gioca con il 3-5-2, il Milan non vuole sovraffollamento davanti. Con Christian Pulisic, Rafael Leao e Christopher Nkunku ci sarà solo un altro attaccante: o Gimenez o un altro, al momento trapela questo scenario.

Per quanto riguarda uno dei nomi accostati ai rossoneri, ovvero Niclas Fullkrug, Di Marzio ha spiegato che il suo agente lo sta proponendo anche in Italia. Finora, non ha ottenuto risposte positive, anche perché il centravanti del West Ham percepisce uno stipendio elevato.