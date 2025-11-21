Milan, la strategia per gennaio: Di Marzio rivela tutto

Le ultime notizie relative al calciomercato del club rossonero: ormai gennaio è davvero dietro l’angolo. Il punto del noto giornalista

Manca sempre meno alla riapertura del calciomercato. I rossoneri sono pronti a rafforzare l’organico per cercare di centrare gli obiettivi stagionali. A breve, dunque, Igli Tare e Giorgio Furlani scenderanno in campo per provare a soddisfare Massimiliano Allegri.

Non è un segreto che il tecnico livornese in estate avrebbe accolto ben volentieri un nuovo centravanti e un difensore che portasse esperienza all’interno del gruppo. Non essendo arrivati, in inverno torneranno ad essere delle priorità. Va detto, però, che in questi primi mesi si è sentita di più la mancanza di un bomber; dietro – grazie al lavoro di Allegri – il reparto difensivo è riuscito a far bene.

Partendo proprio da queste considerazioni, Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sull’attacco: “Il Milan potrebbe fare qualcosa davanti. Penso che comunque sia necessaria come condizione la partenza di Gimenez, che in estate ha faticato a metabolizzare una sua partenza, tant’è che poi ha chiuso a tutte le possibilità che erano arrivate”.

Calciomercato Milan, dal nome dell’attaccante a Maignan: il punto della situazione

Il noto giornalista fa capire, poi, che un nome cerchiato in rosso forse ancora non c’è: “Come diceva Tare non è che ci siano queste grandi occasioni. Chi ha l’attaccante forte cerca di tenerselo”.

“Tutti parlano di Fullkrug del West Ham – prosegue Di Marzio -, si, l’agente sta cercando di portarlo in Italia, lo sta proponendo. Per ora non ha avuto grandi risposte dalle squadre di Serie A. Ha un ingaggio altissimo con il West Ham. Sono dinamiche complesse ma sono convinto che il Milan sia pronto a cogliere l’opportunità. Molto dipenderà anche dalla posizione di campionato, per capire se fare uno sforzo e che tipo di sforzo”.

Poi arriva una battuta Mike Maignan, che ha un contratto in scadenza fra meno di un anno, il prossimo 30 giugno: “La permanenza di Maignan è stato il vero acquisto del Milan in estate. Bravi Allegri e Tare a dire: al costo di perderlo, ma è importante averlo per aiutare il gruppo che veniva costruito”.

Non arrivano, dunque, dichiarazioni in merito al futuro del francese. D’altronde la trattativa per il rinnovo è bloccata ormai da tempo e il suo addio appare sempre più vicino.