Offerta da capogiro, colpo Tonali: è già tutto deciso per il 2026

Le ultimissime notizie sul futuro del centrocampista italiano, che continua ad essere accostato al Milan: il punto della situazione

L’addio di Sandro Tonali al Milan è una ferita ancora aperta. E’ ormai passato un po’ di tempo, ma buona parte del popolo rossonero continua a sognare il ritorno a casa del centrocampista italiano. Un’ipotesi che al momento è davvero solo un sogno.

Il calciatore, d’altronde, ha un contratto lungo con il Newcastle, che ovviamente non ha alcuna intenzione di svenderlo. Il valore di mercato è altissimo e va oltre i 60 milioni di euro. Una cifra non certo alla portata del Diavolo, che dopo l’estate ha trovato un equilibrio in mediana.

Gli acquisti di Luka Modric, Adrien Rabiot, uniti a quelli di Samuele Ricci e Ardon Jashari, hanno dato certezze al Milan: oggi il centrocampo è sicuramente il miglior reparto della squadra. Sandro Tonali, così come Tijjani Reijnders, è dunque un pensiero messo da parte.

E’ evidente però che il popolo del Diavolo rimane molto sensibile al destino del classe 2000. Rivederlo in Serie A ad indossare i colore di un’altra squadra sarebbe troppo doloroso. In molti, però, c’è la convinzione che un tale tradimento non ci sarà mai. Tonali ha più volte professato il proprio amore per il Milan e di sognare un ritorno alla base.

Tonali cambia squadra: il futuro è in una big

Come detto, servirà aspettare ancora un po’ di anni per poterlo vedere al Milan. I tempi non sono certamente maturi: Sandro Tonali è destinato a compiere un altro step nella sua vita calcistica.

Ad attenderlo c’è la big del calcio europeo: stando, infatti, alle ultime notizie provenienti dalla Spagna è il Real Madrid che ha deciso di puntare sull’ex rossonero. In primavera ne capiremo di più, ma di certo nel futuro del giocatore non ci sarà la Juventus, squadra alla quale è stato accostato negli ultimi mesi.

I bianconeri hanno mostrato l’esigenza di acquistare un mediano: oggi il solo Thuram ha dimostrato di poter essere paragonato ai grandi del massimo campionato italiano. Occorre dunque qualcuno che affianchi il francese. In passato – per la Vecchia Signora – è stato fatto il nome anche di Samuele Ricci, prima del suo approdo in rossonero. L’italiano ex Torino è ormai sparito dai radar della dirigenza della Juventus.