Un altro rossonero in nazionale per i playoff, Gattuso pronto a chiamarlo

Un altro calciatore del Milan potrebbe essere convocato dal ct Gattuso nelle partite decisive per le Qualificazioni al Mondiale 2026.

Il sorteggio di giovedì è stato accolto positivamente, però l’Italia non può assolutamente sottovalutare nessuno. In questi anni ha avuto difficoltà contro nazionali sicuramente meno quotate e sarebbe un grave errore pensare di essere già qualificati al prossimo Mondiale.

La prima avversaria da superare sarà l’Irlanda del Nord, che il 26 marzo 2026 verrà in Italia con tutte le intenzioni di sorprendere e di accedere alla finalissima del playoff di qualificazione in programma il 31 marzo. Nel caso in cui gli azzurri di Gennaro Gattuso dovessero superare i nordirlandesi, in trasferta si ritroverebbero ad affrontare uno tra Galles e Bosnia. Si tratta di avversari ostici, anche se la nazionale italiana ha tutte le carte in regola per vincere le due partite e staccare il pass per il Mondiale ospitato da Stati Uniti, Messico e Canada.

Qualificazioni Mondiali, Italia: Gattuso guarda anche in casa Milan

Gattuso ha molta pressione, sarebbe grave se l’Italia non si qualificasse al Mondiale per la terza volta consecutiva. Dopo i fallimenti di Giampiero Ventura e Roberto Mancini, non vuole essere il terzo commissario tecnico a mancare l’obiettivo. Nei prossimi mesi osserverà con attenzione le prestazioni dei calciatori italiani per poi fare le scelte migliori nel momento in cui verrà chiamato a diramare la lista convocati.

Nelle ultime partite contro Moldova e Norvegia erano presenti in squadra due giocatori del Milan: Matteo Gabbia e Samuele Ricci. Il difensore centrale rossonero è rimasto in panchina in entrambe le occasioni, mentre il centrocampista ex Torino è subentrato all’86’ del match contro la Norvegia. Ambedue continueranno ad essere monitorati da Gattuso, che li apprezza molto. Ovviamente, le future convocazioni dipenderanno dal loro rendimento.

Un altro italiano del Milan che può essere oggetto di valutazioni da parte del commissario tecnico azzurro è Davide Bartesaghi, che si è fatto trovare pronto nel momento in cui Pervis Estupinan si è infortunato. Il terzino sinistro classe 2005 ha grandi margini di miglioramento e, in attesa di vedere de Gattuso lo chiamerà, cercherà di fare del proprio meglio in maglia rossonera. Da ottobre è anche nel giro dell’Italia Under 21, con la quale ha collezionato 4 presenze, tutte da titolare.