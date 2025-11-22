Addio a Ornella Vanoni: il tifo per il Milan e il recente “tradimento”

Ornella Vanoni è scomparsa ieri all’età di 91 anni: aveva rivelato il suo tifo milanista anni fa, ma di recente aveva strizzato l’occhio a… Bonny

Una notizia improvvisa ha scosso questa mattina il mondo dello spettacolo. Ornella Vanoni, una delle cantanti più amate della musica italiana, si è spenta all’età di 91 anni nella sua casa di Milano. Il suo mondo, fatto di canzoni iconiche e ironia sottile, ha incrociato anche il calcio. La sua personalità non ha mai lasciato indifferenti tifosi e sportivi, grazie a un carattere libero e a un rapporto spesso divertente con figure del panorama calcistico. Tifosa rossonera, di recente aveva però strizzato l’occhio ai nerazzurri.

Ornella Vanoni divisa fra il Milan e… Bonny

Negli ultimi mesi la Vanoni aveva regalato un momento diventato virale dopo le parole di Ange-Yoan Bonny, attaccante dell’Inter. Il giocatore aveva ammesso di provare grande fascino per la sua voce, soprattutto per “L’Appuntamento”. Da quel commento era nato un botta e risposta pieno di leggerezza. Ornella aveva risposto così: “Caro Bonny, è un grande onore per me quello che hai detto. Giuro non sono più milanista e verrò a vederti giocare…“. Una frase che aveva colpito tutti, perché detta da chi aveva sempre manifestato un forte legame con il mondo rossonero.

Bonny: “Mia madre mi ha fatto appassionare alla musica. Gusti particolari italiani? Sì, Ornella Vanoni, la mia preferita. La prima volta che l’ho ascoltata a casa del mio procuratore mi ha colpito quella voce, era così francese. E’ milanista? Che importa, quando ascolto… pic.twitter.com/OWmKGscUBO — Daniele Mari (@marifcinter) August 19, 2025

Il cordoglio del Milan

Il suo tifo per il Milan lo aveva dichiarato anni fa in un’intervista: “Andai a San Siro da ragazza, giocava il Milan e ho cominciato a tifare per i rossoneri“.

🎵 “Tu mi ricordi Milano…”

Una voce senza fine, che ha attraversato decenni e che resterà per sempre.

Ci ha lasciato una delle icone della musica italiana, una splendida donna che aveva il Milan nel cuore.

Tutto il mondo rossonero si stringe attorno alla famiglia di Ornella… pic.twitter.com/Lkx8J4jQib — AC Milan (@acmilan) November 22, 2025

Nella notte è arrivato il dolore, seguito in mattinata dal messaggio ufficiale del club rossonero. Il Milan ha pubblicato un pensiero semplice ma toccante: “Una voce senza fine, che ha attraversato decenni e che resterà per sempre. Ci ha lasciato una delle icone della musica italiana, una splendida donna che aveva il Milan nel cuore. Tutto il mondo rossonero si stringe attorno alla famiglia di Ornella Vanoni e a chiunque le abbia voluto bene“. Il club ha voluto onorare una donna entrata nella storia della musica ma anche nella cultura popolare, capace di unire generazioni diverse. La sua ironia e il suo modo di comunicare hanno conquistato tutti. La sua voce rimarrà, così come rimarrà il ricordo di un’artista capace di trasformare anche una semplice battuta su Milan e Inter in un momento da condividere. Un addio che lascia un vuoto profondo, colmato solo dalla forza del suo patrimonio artistico.