Allegri spazza via ogni dubbio su Rabiot, scelta fatta per il derby

Ci ha pensato Allegri ad annullare qualsiasi dubbio in merito alla presenza di Rabiot nel derby di domani: le ultime

Adrien Rabiot nel derby sarà titolare. A togliere ogni dubbio ci ha pensato Massimiliano Allegri in persona, che ha parlato poco fa in conferenza stampa. Rientrato ad inizio settimana in gruppo dopo un mese di stop, per lui non ci sarà alcun tipo di gestione graduale: domani contro l’Inter, nel primo derby della stagione, sarà in campo dal primo minuto. La scelta di Allegri è legata all’importanza del giocatore francese per questa squadra: fermo da più di un mese, non potrà inevitabilmente essere al top della condizione, ma la sua funzione in campo è troppo importante per rinunciarci di nuovo e in una partita così importante.

Il miglioramento di Rabiot ha un nome e un cognome: Roberto De Zerbi

Oltre a confermare la presenza in campo dal primo minuto di Rabiot, Allegri ha voluto sottolineare anche la crescita recente del francese. “Rabiot è al top della maturazione, è un giocatore molto ‘pesante’ all’interno del campo“, le parole del tecnico rossonero. E la cosa di certo non deve stupire. Nel corso dell’ultima stagione, Rabiot è stato allenato da chi sa perfettamente come si migliora un calciatore visto che lo ha fatto con tantissimi: Roberto De Zerbi.

Con l’allenatore del Marsiglia, Adrien è cresciuto nella gestione della palla, nelle combinazioni con gli avversari, nei tempi e nella tecnica. De Zerbi ha aiutato moltissimi suoi calciatori a fare questo salto di qualità. Non a caso, è uno dei migliori allenatori in circolazione.

Allegri difende Fofana

Per restare in tema centrocampo, Allegri ha parlato in conferenza stampa anche di un altro giocatore di quel reparto e anche lui francese: Youssouf Fofana. “Ha fatto buone partite. È un giocatore che ha enormi potenzialità in tutte e due le fasi. Deve stare più attento in certe situazioni“, le parole di Max in totale contro tendenza quindi con le profonde critiche che gli sono state rivolte in queste settimane dai tifosi e non solo. Fofana sarà in campo anche domani quindi insieme a Modric e, appunto, Rabiot. Ardon Jashari è rientrato ma ci vorrà del tempo per vederlo al top della condizione. Samuele Ricci, che ha sostituito il francese molto bene in queste settimane, tornerà ad accomodarsi in panchina.