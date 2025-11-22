Dal Milan al Galatasaray: a gennaio un inaspettato scenario

I turchi hanno deciso che faranno la spesa in Serie A a gennaio con due acquisti: Lookman è il primo, il secondo potrebbe essere un milanista (come un anno fa con Morata).

Il Galatasaray ha deciso che farà altri investimenti nel mercato italiano. Dopo aver portato a Istanbul giocatori del livello di Victor Osimhem, Ilkay Gundogan e Leroy Sané, la dirigenza sta studiando altri due innesti per gennaio. L’obiettivo è rinforzare una rosa già molto competitiva e sfruttare l’apertura della finestra invernale per intervenire in zone considerate prioritarie. Secondo le informazioni rivelate da Fabrizio Romano, la società turca ha iniziato a valutare profili che militano in Serie A, segnale di un progetto estremamente aggressivo. Il budget disponibile permette due acquisti, e uno di questi sembra essere Ademola Lookman.

L’Italia è diventata una fonte privilegiata per il Galatasaray, anche per via dei rapporti costruiti nel tempo. Nelle ultime stagioni diversi giocatori hanno attirato l’attenzione dei giallorossi e, non molto tempo fa, il nome di Hakan Calhanoglu era tornato a circolare con forza. Il centrocampista dell’Inter aveva lasciato aperta la porta con una frase precisa: “Prima o poi voglio giocare al Galatasaray”. Oggi la ricerca si concentra su ruoli differenti e il club sta seguendo più profili che militano nel nostro campionato. L’interesse verso la Serie A è concreto, perché permette di accedere a giocatori già pronti dal punto di vista atletico e tattico. Inoltre, c’è la consapevolezza che acquistare in Italia è semplice con l’offerta giusta perché ogni squadra è propensa a vendere.

Il Galatasaray guarda in casa Milan: Leao difficile, più probabile un’altra pista

Tra i nomi tenuti d’occhio potrebbero esserci anche giocatori rossoneri. A gennaio le due società avevano trovato l’accordo nel giro di poco tempo per Alvaro Morata, segnale che c’è un buon rapporto fra le parti. Nelle ultime settimane è circolata una voce su Rafael Leao, indiscrezione che non ha trovato conferme ma che racconta la volontà del Galatasaray di sondare top player del nostro campionato. Il Milan, che è sempre apertissimo alla possibilità di vendere i suoi migliori giocatori al prezzo giusto, valuta il portoghese oltre i 1000 milioni. Difficile che il Galatasaray, così come qualsiasi altro club, possa accontentare questa richiesta.

Molto più pratico, invece, appare un discorso legato a chi potrebbe lasciare Milano nei prossimi mesi. Santiago Gimenez è sul mercato, una decisione maturata già in estate e che questo inizio di stagione sta confermando, viste anche le sue difficoltà nel contesto di gioco di Allegri che non premia centravanti come lui. La sua uscita aprirebbe alla possibilità di investire su un nuovo attaccante, condizione che renderebbe più logico un dialogo con club interessati a tentare l’assalto. Il Galatasaray potrebbe essere una buona opportunità per lui, ma potrebbe preferire altre destinazioni (Serie A o Premier League).