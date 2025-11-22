Doppietta e primato: Pobega protagonista al Bologna, le cifre del riscatto

Il centrocampista triestino è stato un grande protagonista nell’ultima partita di Serie A giocata dal Bologna, che riscatterà il cartellino nel 2026.

Nelle ultime stagioni il Bologna ha aumentato il proprio livello e sta conquistando dei risultati molto importanti. Con Thiago Motta in panchina è arrivata una storica qualificazione in Champions League, poi con Vincenzo Italiano è stata messa in bacheca la terza Coppa Italia della storia rossoblu e c’è stata la qualificazione all’Europa League. Nonostante le cessioni di alcuni giocatori importanti, la squadra rimane competitiva e ha iniziato bene anche questa stagione.

Magari non ha impressionato in Europa League (1 vittoria, 2 pareggi e 1 sconfitta nelle prime 5 partite), ma in Serie A sta brillando: 7 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte in 12 giornate. I rossoblu hanno raggiunto Inter e Roma in vetta alla classifica, le tre squadre hanno tutte 24 punti. Inter e Roma giocano domenica, però intanto il Bologna si gode la propria posizione dopo la recente vittoria contro l’Udinese al Bluenergy Stadium di Udine.

Tommaso Pobega decisivo in Udinese-Bologna: sarà riscattato

La squadra di Italiano si è imposta 3-0 in Friuli e per questi 3 punti deve ringraziare anche Tommaso Pobega, che ha realizzato i primi due gol. Partito titolare nel 4-2-3-1 dell’allenatore rossoblu, il centrocampista triestino è andato in rete tra il 54′ e il 59′, una doppietta che ha piegato l’Udinese prima del tris firmato da Federico Bernardeschi nel finale della partita.

Pobega sta disputando la sua seconda stagione di fila con il Bologna. Nella scorsa aveva totalizzato 4 gol e 3 assist in 30 presenze, poi il club emiliano non ha esercitato il diritto di riscatto che era stato fissato a circa 12 milioni di euro. Successivamente è stata imbastita una nuova trattativa che ha riportato il giocatore alla corte di Italiano. L’accordo prevede un prestito oneroso da 1 milione di euro con obbligo di riscatto a 7 milioni di euro.

L’acquisto a titolo definitivo da parte della società rossoblu scatta automaticamente al verificarsi di determinate condizioni, ma si tratta di condizioni semplici, dunque Pobega può essere considerato del Bologna. Non farà sicuramente ritorno al Milan, che ha accettato di abbassare il prezzo del cartellino in cambio della certezza del riscatto nel 2026.

Il centrocampista classe 1999 ha giocato da titolare nelle ultime tre partite di campionato e i gol all’Udinese gli daranno ulteriore carica in vista dei prossimi impegni. Giovedì 27 novembre i rossoblu sfideranno il Red Bull Salisburgo allo stadio Renato Dall’Ara in un match di Europa League. Vincere sarà molto importante per il percorso nella competizione.