Non solo Gimenez, Allegri perde un altro giocatore: out per il derby

Gimenez non recupera per domani, ma non sarà l’unica assenza: Allegri lo ha fatto sapere poco fa in conferenza stampa

Massimiliano Allegri perde un altro giocatore per il derby di domani. Poco fa, l’allenatore del Milan ha parlato in conferenza stampa: ha confermato che Santiago Gimenez non ci sarà. Sarà in campo da titolare, invece, Adrien Rabiot, rientrato in gruppo durante questa settimana. Prenderà di nuovo il suo posto a centrocampo, dove manca da oltre un mese, insieme a Modric e a Fofana, per il quale Allegri ha speso belle parole in conferenza. Niente da fare per l’attaccante messicano: le condizioni della sua caviglia non migliorano e per questo si preferisce non rischiare. In attacco ci sarà spazio quindi finalmente per la coppia composta da Pulisic e Rafael Leao. Ma oltre a Gimenez, ci sarà anche un’altra assenza.

Athekame indisponibile per il derby

Allegri in conferenza stampa ha fatto sapere che Zachary Athekame non è a disposizione. Lo svizzero evidentemente non è rientrato al meglio dagli impegni con la Nazionale. Non andrà nemmeno in panchina, questo significa che Saelemaekers non ha un ricambio. Lo svizzero, seppur ancora molto acerbo, è stato spesso utilizzato da Allegri in questo inizio di stagione con scampoli di partita. Ha anche segnato un gol decisivo contro il Pisa nei minuti finali per il pareggio. Purtroppo domani non sarà a San Siro: questo significa un’opzione in più dalla panchina.

L’unico dubbio di Allegri è a sinistra

A proposito di esterni: la formazione che scenderà in campo domani è già molto chiara nella testa di Allegri, ma c’è un solo dubbio. Bartesaghi o Estupinan? Lo stesso dubbio che aveva anche a Parma. In quel caso ha preferito l’ex Brighton, adesso invece l’italiano sembra in vantaggio ma ne sapremo qualcosa in più soltanto nelle prossime ore. L’esterno della Nazionale U21 italiana ha fatto molto bene durante l’assenza dell’ecuadoregno; che, invece, non è rientrato bene a Parma e già prima non aveva particolarmente convinto. Da qui nasce l’idea di Bartesaghi titolare nel derby, un’opportunità che si è guadagnato.

La formazione del Milan

Per il resto, come detto, pochissimi dubbi. Maignan in porta, Tomori, Gabbia e Pavlovic in difesa, Fofana, Modric e Rabiot a centrocampo. Saelemaekers a destra e Bartesaghi quindi a sinistra sugli esterni. Pulisic e Leao in attacco in assenza di Gimenez e con Nkunku che parte dalla panchina.

Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Pulisic.