Ritorna in Italia per andare ai mondiali, ad un passo il colpo Chiesa

Federico Chiesa non ha sfondato da quando è approdato in Premier League, ovvero dall’estate 2024. Ha fatto parte di un Liverpool che ha dominato il campionato inglese, però non è stato uno dei protagonisti. Tra problemi fisici e scelte tecniche, il 28enne ha messo assieme 2 gol e 2 assist in 14 presenze tra tutte le competizioni nella sua prima annata con i Reds. Nel mercato estivo 2025 si era parlato di un suo possibile ritorno in Italia, però non si è concretizzato: lui è rimasto alla corte di Arne Slot con la convinzione di riuscire a guadagnare più spazio.

Ma nella nuova stagione l’ex di Fiorentina e Juventus non è diventato più centrale nel progetto dell’allenatore. Una situazione che lo ha fatto anche non sentire pronto al ritorno in nazionale, cosa che invece vorrebbe fare per i playoff di qualificazione al Mondiale 2026. Per poter giocare con continuità e fare la differenza anche con la maglia azzurra, una buona soluzione può essere il ritorno in Italia. Conosce la Serie A e potrebbe fare comodo a diverse squadre del campionato.

Calciomercato, Federico Chiesa: addio Liverpool a gennaio 2026

Anche se finora non è stato un calciatore fondamentale per Slot, l’esperienza fatta a Liverpool e in Premier League è comunque servita a Chiesa. Tornerebbe in Italia più maturo di quando l’ha lasciata e con tante motivazioni. Da capire le condizioni per l’operazione.

Il figlio d’arte percepisce uno stipendio da oltre 5 milioni di euro tra parte fissa e bonus, dovrà necessariamente rinunciare a dei soldi per favorire un eventuale ritorno in Serie A. La parte più facile della trattativa potrebbe essere quella riguardante il cartellino, dato che il Liverpool lo aveva comprato per 12 milioni di euro più 3 di bonus e potrebbe anche accettare di cederlo in prestito con diritto/obbligo di riscatto.

Tra le squadre della Serie A che monitorano la situazione di Chiesa ci sono Inter, Napoli, Roma e Atalanta. È stato accostato anche al Milan, in virtù anche della presenza di Massimiliano Allegri (suo ex allenatore alla Juve) in panchina, però il club rossonero non sembra interessato a prendere un calciatore con le sue caratteristiche nel mercato di gennaio 2026.