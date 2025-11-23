Il Milan vince il derby, Allegri: “Buonissima partita, ma dobbiamo migliorare in un aspetto”

L’analisi di Allegri al termine del derby ai microfoni di DAZN, ecco le dichiarazioni del tecnico rossonero

Allegri è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo aver vinto il derby contro l’Inter. Ecco la sua prima analisi: “Una bella vittoria, è stata una partita bella, divertente. Abbiamo iniziato un pochino assenti, eravamo bloccati. Poi la squadra ha giocato meglio, abbiamo avuto situazioni in cui potevamo rifinire meglio. Bisognava mettere di più in moto Saelemaekers e Pulisic perché Dimarco era molto alto e potevamo fare male. Sui cross dobbiamo essere più bravi nella qualità del passaggio. Poi è normale che nel finale l’Inter venisse ad attaccarci, abbiamo anche situazioni favorevoli che Leao non ha sfruttato nell’uno contro uno. Abbiamo difeso bene con le marcature preventive, la squadra ha fatto una buonissima partita“.

Se ha rimpianti per i punti persi contro le piccole: “I punti che abbiamo sono quelli che meritiamo. Bisogna migliorare tanto nella pressione più offensiva, questa è stata la prima settimana che ci siamo allenati tutti insieme. Rigori parati? Claudio Filippi è il migliore in quel ruolo, perché meticoloso e grande lavoratore, è molto bravo a preparare i portieri anche i calci di rigore“.

Perché i rossoneri vanno così bene contro le grandi: “Nelle partite in cui dobbiamo decidere noi il ritmo della partita, siamo andati a fasi. In partite di alto livello l’attenzione è per forza più alta. Bisogna migliorare contro le squadre cosiddette piccole. Il risultato di stasera è importante a livello psicologico. Potevi andare a cinque punti, rimanere fra le prime quattro era importante“.

Un giudizio sulla coppia Leao-Pulisic in attacco: “Ha funzionato bene come aveva fatto anche in Australia, anche Nkunku deve migliorare la condizione perché è un giocatore importante“.