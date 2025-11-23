Il nuovo portiere arriva dalla rivale: non dovrà qualificarsi alle coppe europee

Le ultimissime notizie relative al calciomercato del Milan: il punto della situazione. La scelta con l’eventuale addio di Mike Maignan

Il 2025 si appresta ad andare in archivio ormai fra non moltissimo tempo. Sarà così presto tempo di calciomercato. Un calciomercato che dovrebbe vedere il Milan in prima linea: almeno questo è l’augurio di Massimiliano Allegri e dei suoi tifosi.

Giorgio Furlani e Igli Tare stanno, dunque, lavorando alla ricerca delle giuste opportunità Come è noto, il tecnico livornese spera di poter accogliere un nuovo bomber e un centrale di difesa esperto, ma è difficile aspettarsi grandi colpi. Per quelli bisognerà attendere l’estate, dove gli acquisti da fare saranno diversi.

Con il ritorno del Milan in coppa, la dirigenza dovrà inevitabilmente consegnare a Massimiliano Allegri una rosa più lunga rispetto all’attuale. Capire, però, cosa potrà servire è, però, complicato perché occorrerebbe prevedere come cresceranno alcuni calciatori.

Tra i possibili colpi che potrebbero rendersi necessari in estate, poi, c’è anche quello di un nuovo portiere. La situazione relativa a Mike Maignan non ha avuto sviluppi nell’ultimo periodo. Il francese ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e col nuovo anno sarà libero di firmare per una nuova squadra.

Calciomercato Milan, caccia al dopo Maignan: si guarda in Serie A

Le trattative sono di fatto bloccate da mesi. Le speranze legate ad un rinnovo sono sempre meno, ma Maignan non ha ancora preso una decisione e quella fascia da capitano al braccio potrebbe clamorosamente riaprire i giochi.

Come detto, le possibilità non sono tantissime e proprio per questo si sta guardando in maniera sempre più concreta al mercato dei portieri per individuare una valida alternativa. Nell’ultimo periodo sono emersi diversi profili: sul taccuino di Igli Tare e Goeffrey Moncada ci sono parecchi nomi, legati ai campionati esteri, ma soprattutto a quello italiano.

Tra i giocatori più osservati c’è certamente Caprile del Cagliari, che ha sorpassato Suzuki del Parma, il quale ha tanto mercato fuori dai nostri confini. La concorrenza, dunque, sarebbe davvero agguerrita. Restando in Serie A, però, stanno emergendo altri estremi difensori.

Tra questi c’è sicuramente Carnesecchi, pronto a lasciare l’Atalanta per vivere una nuova esperienza. Senza la qualificazione in Champions League dei bergamaschi, l’addio dell’italiano potrebbe essere più facile. Attenzione inoltre all’idea De Gea, che potrebbe fare da chioccia al giovanissimo Torriani.