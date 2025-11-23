Pagelle Inter-Milan, il migliore e il peggiore in campo del derby

Le pagelle del derby di questa sera, chi è il migliore in campo e chi è il peggiore: i voti dei rossoneri contro l’Inter

E alla fine la spunta il Milan. Decide un gol di Christian Pulisic nel secondo tempo. Sempre lui, ancora lui: dopo quasi un mese di stop per infortunio, è rientrato col Parma e oggi è tornato in campo da titolare e, come al solito, ha lasciato il segno. I rossoneri segnano con una palla recuperata a centrocampo da Fofana: contropiede letale ma anche grave errore di Sommer, che poteva fare molto meglio sul tiro di Saelemaekers. Dall’altra parte, invece, Mike Maignan è un fenomeno assoluto: due parate incredibili nel primo tempo e, soprattutto, il calcio di rigore neutralizzato ad Hakan Calhanoglu (dopo quello a Dybala contro la Roma, due ottimi specialisti).

La vittoria è gran parte del merito suo in un Milan che ha concesso tantissimo campo e possesso ai nerazzurri, capaci di costruire tante palle gol (due pali) e anche sfortunati negli episodi. Il portiere francese è quindi il migliore in campo senza alcun dubbio; il peggiore, invece, è Leao, incapace di rendersi utile alla squadra in entrambe le fasi (sostituito nel finale in favore di Loftus-Cheek).

Le pagelle del derby: Maignan il migliore

MAIGNAN 8

TOMORI 6,5

GABBIA 6,5

PAVLOVIC 6,5

BARTESAGHI 7

SAELEMAEKERS 7,5

FOFANA 5

MODRIC 6,5

RABIOT 6,5

PULISIC 7,5

LEAO 4,5