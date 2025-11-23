Reijnders non dimentica il Milan e San Siro: FOTO da brividi

Ecco cosa è successo: il centrocampista olandese, oggi al Manchester City, ha fatto emozionare i suoi ex tifosi rossonero

L’estate della rivoluzione ha avuto inizia con la cessione più dolorosa. Giorgio Furlani, una volta conclusa la stagione disastrosa, ha, infatti, deciso di accettare l’offerta presentata dal Manchester City per Tijjani Reijnders. Il Diavolo così si è privato di colui che è stato eletto il miglior centrocampista della Serie A.

Un addio quello dell’olandese, che nonostante le rassicurazioni dell’Amministratore Delegato, non ha sorpreso il popolo rossonero. Il tifoso ha ormai compreso perfettamente come nessun calciatore è davvero incedibile e la sfilata di Reijnders al termine dell’ultima gara di campionato a San Siro aveva il sapore proprio di un addio.

Il centrocampista oggi di Pep Guardiola aveva in braccio il figlio Xavién Lio Ti. Un’immagine che tutti i tifosi presenti a San Siro quel giorno hanno ben impressa nella mente. Un’immagine che anche lo stesso Tijjani Reijnders ricorda perfettamente tanto da volerla pubblicare sul proprio profilo Instagram nelle scorse ore.

Reijnders a San Siro, ma il Milan lo ha dimenticato: ecco perché

La foto del calciatore con il proprio pargolo è stata usata dall’olandese come sfondo del proprio laptop. La story di Reijnders non è ovviamente passata inosservata ai tanti tifosi del club milanese che continuano a seguirlo con affetto.

L’addio del centrocampista è davvero troppo fresco per essere stato ben digerito. Va detto, però, che Igli Tare e tutta la dirigenza sono stati bravi a riuscire a migliorare il reparto mediano, dopo la partenza del migliore della rosa. Così l’albanese ha deciso di andare con forza su Luka Modric: è stato il croato ex Real Madrid, di fatto, il primo acquisto del Diavolo.

Sulla carta, però, il primo a diventare rossonero è stato Samuele Ricci. Poi è toccato ad Ardon Jashari e Adrien Rabiot. Quattro colpi, che hanno portato il Milan ad avere un volto completamente diverso in mediana.

Gli unici a rimanere sono stati così Youssouf Fofana e Ruben Loftus-Cheek: il primo è un titolarissimo, il secondo è tra i primi a subentrare dalla panchina. Il reparto di centrocampo, nel suo complesso, appare dunque più ricco di soluzioni. Un reparto formato da giocatori di esperienza e personalità, oltre che di giovani con i quali si può guardare al futuro con ottimismo.