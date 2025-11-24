Il gesto di Allegri al triplice fischio del derby: in pochi lo hanno notato (VIDEO)

Avete visto cosa ha fatto Allegri al termine del derby? Come al solito è corso negli spogliatoi, ma stavolta lo ha fatto in un altro modo

Il Milan vince il primo derby di questa stagione. Negli ultimi sei scontri con l’Inter, i rossoneri hanno vinto quattro volte e pareggiato due. Prima di questo periodo, con Stefano Pioli in panchina le sei sconfitte di fila. Appare piuttosto evidente quindi che il problema di quella lunga serie di sconfitte era l’interpretazione difensiva dell’ex allenatore della Fiorentina oltre al fattore psicologico.

Allegri torna a vincere il derby di Milano dopo quello in finale di Supercoppa ad agosto 2011 a Pechino (gol di Ibrahimovic e Boateng in rimonta). Nel post-gara, ha definito quella del Milan “una buonissima partita” ma ha anche sottolineato che ci sono ancora un po’ di cose nelle quali migliorare, a partire dalle gare contro le piccole. La soddisfazione di Max era evidente sul suo volto, ma lo era fin dal triplice fischio dell’arbitro.

Allegri corre negli spogliatoi: sul suo volto tutta la soddisfazione

Come di consueto, infatti, al termine del match, Allegri è andato dritto negli spogliatoi. Stavolta però lo ha fatto correndo e non solo: aveva sul volto stampato un sorriso enorme. E lo ha mantenuto per tutta la durata della corsa. Possiamo vederlo in maniera molto chiara nel video pubblicato dal Milan stesso sul suo profilo Tik Tok.

Allegri voleva a tutti costi prendersi questa vittoria. Non ha proprio digerito il pareggio contro il Parma prima della sosta e sapeva quanto fosse importante battere l’Inter per il prosieguo del campionato. Lui continua a dire che l’obiettivo è e resta il quarto posto, ma è piuttosto evidente che questo Milan è una seria candidata alla vittoria dello Scudetto, se non addirittura la favorita. Una squadra di grande valore con una sola partita a settimana, mentre l’Inter è in ricostruzione con Chivu dopo anni di Simone Inzaghi e il Napoli sta avendo delle difficoltà nella gestione del doppio impegno. Il Milan deve puntare a vincere questo campionato: è un’occasione più unica che rara.