Tegola Milan, lo stesso infortunio di Leao e Rabiot: rischia un mese di stop

Arrivano novità dall’infermeria di Milanello: c’è una buona e una cattiva notizia per Allegri, ecco tutti i dettagli post derby

Il successo nel derby ha lasciato entusiasmo ma per Massimiliano Allegri è fondamentale rimanere concentrati. Il tecnico ha scelto di dare un giorno di pausa al gruppo così da alleggerire la tensione dopo il 1-0 contro l’Inter firmato da Christian Pulisic. Da domani il Milan tornerà a Milanello con un obiettivo chiaro: concentrarsi sulla prossima partita. Il calendario propone la Lazio di Maurizio Sarri e la formazione rossonera deve presentarsi al meglio per mantenere slancio in campionato. In vista della gara ci sono indicazioni importanti dallo staff medico, con un aggiornamento che offre un motivo per sorridere e uno che richiede cautela.

Si avvicina il rientro di Gimenez

Nel gruppo che tornerà ad allenarsi si registra un segnale incoraggiante: Santiago Gimenez è vicino al rientro. La Gazzetta dello Sport riporta che l’attaccante sta superando i fastidi alla caviglia accusati dopo la trasferta di Bergamo. L’obiettivo è tornare con i compagni nel corso della settimana e puntare alla convocazione per la sfida di sabato a San Siro. Allegri potrebbe così ritrovare una pedina utile per dare alternative al reparto offensivo.

Il rientro di Gimenez offrirebbe una risorsa importante, in particolare per dare un po’ di peso all’attacco e aumentare la presenza in area di rigore. La condizione del messicano verrà valutata giorno dopo giorno, ma la direzione va verso un recupero che il Milan considera molto prezioso.

Tegola Athekame

La rosea però dà anche un aggiornamento meno positivo: Zachary Athekame rischia uno stop lungo. Dopo gli impegni con la Svizzera Under 21, il giocatore ha accusato dolore al soleo del polpaccio (lo stesso muscolo di Leao e di Rabiot) e la prognosi potrebbe aggirarsi intorno a un mese.

In questo caso il Milan perderebbe un elemento utile soprattutto perché è l’unico backup di Saelemaekers a destra. Resterebbero fuori le gare contro Lazio, Torino, Sassuolo e Verona, oltre alla partita di Coppa Italia ancora contro la Lazio e alla semifinale di Supercoppa Italiana contro il Napoli. Il peso dell’assenza sarebbe significativo proprio per l’assenza di rotazioni in quel ruolo. La sensazione è che il Milan dovrà adattarsi e modificare le soluzioni sulle fasce per un periodo non breve. In un calendario fitto, l’assenza di Athekame costringe lo staff a ridisegnare alcune scelte, mentre il ritorno di Gimenez permette di bilanciare almeno in parte l’impatto delle ultime notizie.