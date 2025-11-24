Maignan ha ingannato Calhanoglu sul rigore con una strategia ben precisa (VIDEO)

Maignan ha utilizzato una strategia ben precisa sul rigore di Calhanoglu ed è successo esattamente ciò che voleva lui

Maignan ha ingannato Calhanoglu sul calcio di rigore nel derby. E ha avuto ragione lui. A circa venti minuti dalla fine di Inter-Milan, l’arbitro Sozza ha assegnato un penalty in favore dei nerazzurri per fallo su Pavlovic su Thuram. Sul dischetto si presenta il turco, un grande specialista dei rigori (come lo era anche Paulo Dybala). Ha sbagliato pochissime volte in carriera e soprattutto con la maglia nerazzurra. Come al solito, ha calciato forte ad incrociare, ma senza angolare troppo: Maignan indovina l’angolo e glielo para, regalando tre punti al Milan e coronando una prestazione incredibile (nel primo tempo aveva salvato la squadra in due occasioni con due miracoli). Per parare questo rigore, Maignan ha utilizzato una tattica molto precisa che in pochi hanno visto.

Il rigore è un gioco psicologico, prima che tecnico. Maignan, di proposito, è leggermente decentrato verso sinistra per indurre Calhanoglu a calciare a destra, ed è esattamente quello che succede. Mike torna al centro un istante prima del tiro, finta da una parte e poi va… pic.twitter.com/hOSkPeyYQY — Pasquale La Ragione (@pasqlaragione) November 23, 2025

Rigore Calhanoglu: la strategia di Maignan ha funzionato

Come possiamo vedere nell’immagine in basso, prima del tiro la posizione del portiere francese è decentrata verso sinistra. Ma non è un errore, è fatto di proposito. Come detto prima, Calhanoglu è abituato a calciare i rigori in questo modo: molto spesso infatti incrocia con un tiro forte e preciso nell’angolino. Con la sua posizione decentrata, Maignan invita Calhanoglu a calciare proprio su quel lato, ma soprattutto cambia la percezione solita delle misure. Poco prima che il tiro parta, Maignan torna al centro, fa finta di andare a destra e invece va a sinistra; e, come aveva previsto, il destro non è angolato. Scacco matto.

Prima del rigore parato a Calhanoglu, Maignan aveva neutralizzato anche il tiro dagli undici metri di Dybala in Milan-Roma. Anche in quel caso, il suo intervento è stato decisivo per la vittoria dei rossoneri. Proprio prima di quel rigore parato, i tifosi milanisti si lamentavano di lui perché non riusciva a respingere un penalty da oltre un anno. Ci è riuscito per ben due volte nel giro di poche settimane e contro due ottimi specialisti come Dybala e Calhanoglu.