Milan in corsa per il talento greco: ha solo 18 anni ma è già fortissimo

Un giovane talento che gioca in Grecia è finito nel radar del club rossonero: prezzo già alto, non sarà facile portarlo in Italia.

Spesso i tifosi esigono giocatori pronti che possano incidere da subito e non hanno tanta pazienza di aspettare la crescita dei giovani. Questo è un tipo di realtà che c’è soprattutto in Italia e che riguarda le tifoserie dei club più importanti, quelli dove le pressioni sono maggiori. Ma i calciatori già pronti costano e per questo è fondamentale anche avere un buon reparto scouting, in grado di individuare talenti dall’ottimo potenziale sia per il settore giovanile sia per la prima squadra.

Il Milan da anni sta cercando di creare un mix tra giocatori esperti e giocatori giovani, anche se i risultati dicono che sono stati commessi anche degli errori nelle scelte di mercato. Fondamentale cercare di ridurli al minimo, anche se cancellarli sarà impossibile, nessuno è infallibile. Il direttore sportivo Igli Tare e il direttore tecnico Geoffrey Moncada stanno collaborando per individuare i migliori profili da portare in rossonero tra quelli segnalati dagli scout.

Milan, colpo in Grecia: ecco chi potrebbe arrivare in rossonero

Il reparto scouting monitora tantissimi campionati e su certi giovani è importante arrivare prima che esplodano, altrimenti il loro prezzo cresce e solamente le big europee possono permetterseli. Nelle scorse ore è trapelato un nuovo nome per il Milan.

Si tratta di Christos Mouzakitis, centrocampista classe 2006 che milita nell’Olympiacos. Contratto in scadenza a giugno 2029 per il giocatore formato nel settore giovanile del club di Atene. In questa stagione ha totalizzato 14 presenze (7 da titolare) e 2 assist. È un calciatore molto promettente (7 presenze con la nazionale maggiore della Grecia) e recentemente è stato accostato anche al Napoli e a squadre della Premier League.

Secondo gli spagnoli di Fichajes.net, pure Benfica e Porto lo hanno messo nel mirino. Danno il Milan in pole position e disposto persino a investire una cifra vicina ai 20 milioni di euro per il cartellino del talento greco, però in Italia non risulta ancora questa disponibilità da parte del club. Vedremo se ci saranno aggiornamenti nelle prossime settimane.

Mouzakitis viene considerato un talento “generazionale”, uno di quelli che hanno il potenziale per diventare dei campioni in futuro. Bisogna avere il coraggio di investirci, anche se l’Olympiacos non farà regali. Il Milan lo osserva, non rimane che attendere per capire se Tare si farà avanti concretamente.