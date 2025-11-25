Annuncio in diretta: va in nazionale, è festa per un rossonero

C’è il via libera, il calciatore può esultare: l’incoronazione è arrivata in diretta tv dopo la vittoria del Milan nel derby

E’ ancora vivo nei ricordi dei tifosi il derby vinto grazie alle parate di Mike Maignan e al gol di Chris Pulisic. Sono stati indubbiamente loro i protagonisti assoluti della partita che ha visto il Milan imporsi contro l’Inter per 1 a 0. Gli uomini di Massimiliano Allegri hanno sofferto e stretto i denti fino alla fine, regalandosi e regalando una gioia immensa a tutto il popolo rossonero.

In queste ore così si sta parlando soprattutto del portiere francese, decisivo con gli interventi su Thuram e Lautaro Martinez e il rigore neutralizzato ad Hakan Calhanoglu. Il capitano è ovviamente al centro dei dibattiti per via della sua situazione contrattuale: fra pochi mesi, Maignan sarà, infatti, libero di legarsi ad una nuova squadra qualora non dovesse arrivare il rinnovo.

Milan, protagonista nel derby: ora l’Italia, arriva l’annuncio in tv

Il francese, dunque, è sotto la lente di ingrandimento, ma il derby ha visto in campo altri protagonisti: di Chris Pulisic si è già detto, ma non è stato l’unico a lasciare il segno. Lo ha fatto anche Alexis Saelemaekers, che si è messo l’elmetto, sacrificandosi per il Diavolo. Poi però è stato decisivo in occasione del gol.

Hanno lottato, dando equilibrio e mettendo in campo tutta la loro personalità Luka Modric e Adrien Rabiot, i veri trascinatori della squadra. Ci hanno messo il cuore tutti gli altri: a partire da Rafa Leao che si è sacrificato al pari dei difensori, Gabbia, Tomori e Pavlovic.

E poi c’è Davide Bartesaghi, del quale si è parlato poco. L’italiano ha ben figurato, risultando attento in fase difensiva e puntuale in avanti con i suoi cross puntuali. Alla viglia era in ballottaggio con Estupinan, per le prossime partite difficilmente ci saranno dei dubbi.

D’altronde Allegri e tutto il suo staff stravedono per il giovanissimo italiano, che ha avuto la benedizione anche di Gianluigi Buffon: “L’avevo visto dal vivo contro la Lucchese in Serie C e sul mio taccuino personale avevo segnato il suo nome tra i giovani che per gamba e fisicità potranno arrivare in Nazionale un giorno“. Si è espresso così l’ex portiere ai microfoni di DAZN al termine del derby di domenica sera.