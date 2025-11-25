Jonathan David idea del Milan per gennaio: come stanno le cose

Dalla Juventus al Milan per gennaio: David accostato ai rossoneri, ma è davvero un obiettivo? Come stanno le cose

Il nome di Jonathan David continua è stato a sorpresa accostato al Milan nelle ultime settimane. Il centravanti della Juventus, arrivato dopo gli anni importanti al Lille, vuole restare in bianconero e la società non sta pensando a un’uscita immediata. Lo ha spiegato Fabrizio Romano nel suo ultimo approfondimento su YouTube, chiarendo in maniera molto netta qual è la situazione del canadese in vista di gennaio. Per il Milan, accostato più volte all’attaccante, arrivano conferme che vanno in tutt’altra direzione.

Fabrizio Romano fa chiarezza su David al Milan

Romano ha affrontato il tema così: “Continuano i rumors su Jonathan David, anche se come ho già detto a me non risulta che la Juventus voglia liberarsi a gennaio dell’attaccante”. L’insistenza sul concetto è netta: David non valuta trasferimenti immediati e vuole dimostrare il suo valore a Torino. “Lo stesso giocatore vuole mettersi in gioco in bianconero, vuole cambiare le cose ed eventualmente valutare poi altro in estate”, prosegue il giornalista. Il punto centrale riguarda le aspettative della Juventus: il club vuole dare tempo al canadese, convinto che il processo vissuto in passato al Lille possa ripetersi.

“Giocare alla Juve non è come giocare al Lille. Anche in Francia ha faticato all’inizio, poi da dicembre ha iniziato a segnare e i bianconeri sperano che possa succedere anche stavolta”, ha poi aggiunto Fabrizio Romano. La chiusura sul Milan è netta: “Continua comunque a non risultare l’opzione Milan“. Un passaggio che rimarca la posizione dei rossoneri, orientati verso altri profili nelle strategie future.

Al commento di Romano si è aggiunto Matteo Moretto, che ha confermato la linea: il Milan non sta lavorando su David. Insomma, una voce destinata a rimanere tale. I rossoneri avevano pensato a David in passato ma senza mai affondare il colpo. Rimasto al Lille fino a fine stagione, ha deciso di accettare l’offerta della Juventus da oltre 6 milioni a stagione. Una cifra che già rende complicato il suo arrivo presunto in rossonero.