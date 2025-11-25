Lewandowski ha detto no: rifiutata l’offerta, i dettagli

L’attaccante polacco ha deciso di rifiutare l’offerta, adesso non ci sono più dubbi: confermata la volontà di restare al Barcellona

Robert Lewandowski è il sogno del Milan per la prossima stagione. In scadenza di contratto col Barcellona il prossimo giugno, Igli Tare studia un affare alla Luka Modric. Il direttore sportivo rossonero ha già avuto modo di parlarne con il suo entourage, con il quale ha un ottimo rapporto – è lo stesso di Christopher Nkunku. Non è facile convincerlo, anche perché ha un ingaggio altissimo coi blaugrana. Dovrà fare un importante sacrificio per accettare l’offerta rossonera. Che sta valutando con grande attenzione. Non ne vuole sapere di Arabia Saudita e Major League Soccer; se vuole restare in Europa, il Milan forse è la miglior opzione per lui. Nel frattempo, magari proprio in attesa di trattare con i rossoneri, ha rifiutato un’importante offerta.

Lewandowski ha rifiutato un’offerta dalla Turchia

Come riportato da Sky Sport Germania, Lewandowski ha rifiutato una proposta del Fenerbahce per gennaio. La società turca voleva strapparlo al Barcellona già nella sessione invernale, ma il polacco non ne vuole sapere. Ha già detto no all’offerta perché vuole restare concentrato sui catalani fino alla fine del suo contratto.

Il suo futuro però è apertissimo: difficilmente il Barcellona prolungherà il contratto (stipendio troppo alto per un’età che avanza) e quindi è molto probabile che alla fine si libererà a parametro zero. A quel punto il Milan rischia di diventare un’opzione davvero concreta, ma dovrà essere bravo Tare a muoversi in anticipo anche per superare la concorrenza turca.

Impossibile a gennaio

Una cosa è certa: non ci sono possibilità ad oggi che Lewandowski lasci Barcellona a gennaio, e questo vale per il Fenerbahce così come per il Milan, visto che qualcuno aveva ipotizzato in questi giorni un arrivo anticipato. Non si può fare: il giocatore vuole rispettare il contratto, dopodiché valuterà con calma il da farsi verso la fine della stagione. Il Milan è in prima linea: ad agosto 2026 compirà 38 anni, ha avuto qualche problema fisico di recente ma è ancora un giocatore molto importante per il Barcellona come lo era Modric per il Real Madrid. Un’operazione da fare senza nemmeno pensarci.