Perché Allegri fa meno sostituzioni di tutti in Serie A: tre motivi dietro questa scelta

Il Milan fa meno sostituzioni di chiunque altro nel campionato italiano, ma perché? Ci sono tre possibili motivi

Massimiliano Allegri è l’allenatore che fa meno sostituzioni di chiunque altro in Serie A. Secondo una statistica di Kickest, tutte le squadre italiane hanno una media di 4,5 cambi a partita. Tutte, tranne il Milan. I rossoneri infatti hanno una media di 3,5 cambi in ogni match, questo significa che Max non sfrutta mai a pieno le cinque sostituzioni ma nemmeno sempre quattro. Perché succede questo? Alla base ci sono molto probabilmente tre motivi anche piuttosto semplici da immaginare.

Gli infortuni

Da agosto ad oggi siamo ad appena cinque mesi di stagione e il Milan ha già avuto tantissimi infortuni: molti calciatori, chi più o chi meno, hanno avuto un piccolo periodo di stop per problemi fisici. I più lunghi: Leao, Pulisic, Rabiot e Jashari. Con così tanti infortuni, è inevitabile avere meno giocatori a disposizione. Anche perché… e qui ci colleghiamo al secondo motivo.

Rosa corta

Il Milan ha scelto consapevolmente in estate di costruire una rosa molto corta. “Lo abbiamo fatto di proposito, nessun alibi” aveva detto di recente Igli Tare. Dietro a questa decisione c’è il fatto che i rossoneri giocano una sola partita a settimana, e quindi per la dirigenza, in evidente comune accordo con Allegri, ha scelto di ridurre la rosa a pochi giocatori. Automaticamente quindi per Allegri ci sono meno opzioni disponibili a partita in corso; se a questo aggiungiamo anche gli infortuni, sono guai.

Niente stravolgimenti

Un altro motivo per il quale Allegri fa poche sostituzioni è l’assetto tattico. Soprattutto nei momenti chiave delle partite, infatti, l’allenatore rossonero non ha intenzione di stravolgere il piano di gioco. In questo modo, Max non toglie certezze alla squadra: basta un ingresso sbagliato per mettere a rischio il risultato. Non a caso, nei minuti finali di partita Allegri è spesso molto nervoso con chi è appena entrato: vi ricordate Leao contro Napoli e Juventus? Oppure, più recente, le urla del tecnico contro Loftus-Cheek nei minuti finali del derby.