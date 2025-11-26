“Il Milan ha fatto un derby ridicolo”, Viviano scatena i milanisti (VIDEO)

Le parole di Viviano sul derby giocato dal Milan contro l’Inter domenica sera: per l’ex portiere quella dei rossoneri è stata una partita ridicola

Il derby di domenica continua ad essere un argomento di discussione molto caldo. Il Milan ha vinto grazie ad un gol nel secondo tempo di Christian Pulisic, una delle poche opportunità create dai rossoneri nei 90′. Al contrario, l’Inter ha avuto diverse chance di segnare, compreso il calcio di rigore di Calhanoglu, ma è stata sfortunata con due pali e poi si è ritrovato contro un Mike Maignan strepitoso. Max Allegri ha impostato la partita a modo suo: blocco basso, ogni tanto un tentativo di pressione più alto (sempre aggirato bene dai nerazzurri) e ripartenze. Il piano gara ha funzionato: i tifosi rossoneri godono, ma dall’esterno c’è chi non ha gradito.

Viviano critica il Milan per il derby

Durante la trasmissione TV Play, l’ex portiere Emiliano Viviano ha espresso un giudizio molto forte per la partita giocata dal Milan. Addirittura l’ha definita “Ridicola”. Ecco, di seguito, il suo pensiero: “Il Milan fa una partita ridicola, ma tipo che il calcio è un altro sport. L’Inter si deve interrogare perché è la terza partita negli scontri diretti dove non merita di perdere e perde. Mi ricordate un’azione da gol del Milan? Ha vinto, bravo, ma per me il calcio è un’altra cosa. Maignan perdeva tempo dopo tre minuti, Gabbia sparava in curva, se non c’era Modric che metteva ordine…“.

Lo stesso Viviano ci ha tenuto a sottolineare che il suo parere è relativo soltanto al derby e che, invece, in altre partite il Milan aveva fatto una prestazione migliore. Ad esempio, ha sottolineato le tante occasioni da gol create contro la Roma e anche contro la Juventus a Torino, partita pareggiata solo a causa degli errori di Pulisic dal dischetto e di Rafael Leao sotto porta.