Milan bene con le grandi e male con le piccole: Allegri spiega perché (VIDEO)

Ci ha pensato Allegri stesso a spiegare perché il suo Milan fa così bene con la grandi e così male con le piccole. Ecco le sue parole

Ma come è possibile che il Milan vinca quasi tutti i big match e faccia invece così male contro le più piccole? Una domanda alla quale è molto difficile rispondere, perché include aspetti psicologici e anche tattici. Massimiliano Allegri, dopo il derby di domenica, ai microfoni di DAZN ha risposto in maniera molto chiara e diretta: secondo lui, il Milan contro le grandi fa meglio perché è più facile tenere alta la soglia dell’attenzione.

Al contrario, contro le squadre minori, è più facile cadere nel tranello di pensare che la partita è semplice e si può vincere facendo il minimo indispensabile. Se i rossoneri riusciranno a migliorare in questo aspetto, allora avranno davvero l’opportunità di pensare ad obiettivi importanti come può essere lo Scudetto. E ci aspettiamo tutti che il Milan faccia questo salto di qualità perché c’è Allegri, che deve essere un valore aggiunto come lo è stato Conte lo scorso anno con il Napoli.

L’incredibile statistica del Milan sui gol subiti

Il Milan ha debuttato in questo campionato con una clamorosa sconfitta, l’unica fino ad oggi, in casa contro la Cremonese. Ed è stato quello il primo campanello d’allarme di questa tendenza. Confermata poi anche dai pareggi contro Pisa e Parma, entrambi arrivati per 2-2. In queste tre gare, contro squadre quindi di bassa classifica, il Milan ha subito sei gol e ha pure perso una gara.

Invece, contro Bologna, Juventus, Roma, Napoli e Inter i rossoneri hanno subito soltanto un gol (il rigore di Kevin de Bruyne). Una statistica davvero incredibile che va assolutamente migliorata: è contro le squadre piccole che spesso si vincono i campionati.