Milan, un attaccante più soldi per prendere Gimenez: l’ultima idea dall’Inghilterra

C’è una nuova squadra che ha mostrato interesse per l’attaccante messicano: potrebbe nascere uno scambio, tutti i dettagli

Il rendimento di Santiago Gimenez ha aperto un dibattito interno nel Milan. La squadra ha trovato equilibrio, intensità e risultati, ma il contributo del centravanti non ha seguito la stessa curva positiva. L’ex Feyenoord vive una fase complessa: gol inesistenti (solo uno in Coppa Italia) e un infortunio alla caviglia che lo ha fermato nel momento più delicato. L’idea di Massimiliano Allegri è molto chiara: serve un attaccante in grado di trasformare in concretezza il volume di gioco costruito dal gruppo. La posizione di Gimenez non è oggetto di giudizi affrettati, però la distanza tra aspettative e resa resta ampia e il mese di gennaio si avvicina con una convinzione: il Milan ha bisogno di un altro centravanti.

Le difficoltà di Gimenez e cosa chiede Allegri

Il club occupa il secondo posto in classifica, due punti dietro la Roma, e vuole arrivare al nuovo anno con una base solida. In questo quadro, Tuttosport ha spiegato che l’obiettivo del tecnico è rinforzare la rosa in un ruolo preciso. La punta titolare non ha inciso e questo è un fattore che pesa in modo rilevante nella lettura della stagione. Allegri ha sempre elogiato il carattere del messicano, ma il Milan ha bisogno di un profilo diverso, più strutturato, capace di agire spalle alla porta e finalizzare. È una caratteristica che l’allenatore toscano ritiene fondamentale per un salto di qualità, soprattutto in partite bloccate. La mancanza di un riferimento fisico mette infatti in difficoltà la squadra nelle fasi calde delle gare contro avversari chiusi.

Idea scambio

In questo quadro, la posizione di Gimenez non è scolpita. Da un lato c’è il desiderio del giocatore di restare per arrivare anche al Mondiale con un ruolo da protagonista. Dall’altro c’è la realtà dei numeri, che non lo aiuta. Il quotidiano torinese rilancia l’interesse del West Ham, oltre a quello del Sunderland in Premier League, pronto a sistemare il reparto offensivo con un innesto. Gli Hammers saluteranno Niclas Fullkrug, profilo che piace al Milan per forza fisica e presenza in area. L’incrocio tra i due dossier potrebbe generare riflessioni concrete: una pista da monitorare, soprattutto se Gimenez non riuscirà a offrire segnali diversi nelle prossime settimane. Il suo rientro dall’infortunio sarà decisivo.