Rinnovo Maignan: le voci sull’Inter, il ruolo di Allegri e una piccola possibilità

Il rinnovo di Maignan dopo il derby è tornato ad essere un argomento caldissimo: nelle ultime ore sono circolate voci sull’Inter

L’eco del derby ha acceso un tema rimasto in sospeso per mesi. La prestazione fuori scala di Mike Maignan ha rimesso al centro una domanda semplice: cosa ne sarà del suo futuro? Il rumore attorno a un possibile assalto dell’Inter ha fatto discutere, così nelle ultime ore Fabrizio Romano ha chiarito il quadro con un intervento diretto sul suo canale YouTube. “Non risulta alcun contatto tra Maignan e l’Inter”, ha affermato il giornalista, aggiungendo che la concentrazione del francese rimane sul Milan. A San Siro lo sanno: Mike ha promesso massimo impegno e professionalità fino all’ultimo giorno e il rendimento di queste settimane è una conferma.

Allegri decisivo per il possibile rinnovo

Il punto è un altro. Il rinnovo è fermo e senza uno sblocco immediato il rischio di un addio a parametro zero resta concreto. I rapporti con il club non hanno vissuto momenti felici negli ultimi mesi. In primavera, infatti, era stato impostato un accordo vicino ai 5 milioni, poi ridotto dopo qualche partita negativa.

Da quel momento la distanza si è allargata, fino a un’estate in cui lo strappo è stato possibile. In quelle ore è entrato in campo Massimiliano Allegri, pronto a bloccare qualsiasi apertura verso un trasferimento. La sua incidenza interna è nota e oggi vale anche più di prima. La squadra ha ritrovato compattezza, Maignan ha ripreso fiducia e l’arrivo di Claudio Filippi ha cambiato la sua routine di lavoro, con effetti immediati sulla forma del capitano rossonero.

Trattativa riaperta a fari spenti

Il quadro resta delicato. Il contratto scade tra sette mesi e ogni giorno aggiunge pressione alla dirigenza. Oltre alla Juventus, la Premier osserva con attenzione. Il Chelsea, già interessato in estate, studia il prossimo mercato. Molto dipenderà dal progetto e dall’offerta, visto che gli agenti del portiere chiedono un ingaggio superiore a quota cinque milioni. L’analisi proposta oggi dal Corriere dello Sport offre un altro punto di vista: i colloqui tra club e entourage sarebbero ripartiti in silenzio. La proposta su cui si ragiona prevede una durata quinquennale, dettaglio che Franco Ordine ha definito importante: “Garantisce stabilità e un attestato di fiducia”. Non è ancora una svolta, però è un passo. A Casa Milan sanno che il tempo è un avversario ingombrante, ma l’obiettivo è evitare l’ennesima perdita a zero. La priorità, ora, è far pesare il legame tra Maignan, il gruppo e l’allenatore che più di tutti ne ha rilanciato la centralità.