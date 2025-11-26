Via libera per Lewandowski al Milan, svolta improvvisa

Le ultimissime notizie relative al futuro dell’attaccante polacco che continua ad essere il sogno del popolo rossonero: il punto della situazione

Otto gol in dieci partite di campionato: è questo il bilancio fin qui di Robert Lewandowski con la maglia del Barcellona. L’attaccante polacco è ancora a secco in Champions League, dove

ha giocato solamente una volta dall’inizio contro il Newcastle, ma i numeri sono da vero bomber nonostante i 37 anni compiuti lo scorso 21 agosto.

Lewandowski così continua a segnare e inevitabilmente il suo profilo fa gola a parecchie squadre. Non è un segreto che anche il Milan ci stia pensando seriamente per rafforzare il reparto offensivo. Serve un centravanti capace di fare la differenza e Igli Tare ha deciso di chiedere informazioni al suo entourage per capire la fattibilità dell’operazione.

Il polacco ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e fra poche settimane, dunque, potrà legarsi ad una nuova squadra. Il rischio che lasci il Barcellona a fine stagione è davvero concreto.

Calciomercato Milan, la mossa del Barcellona: novità in attacco per gli spagnoli

Non è un caso se i blaugrana abbiano iniziato a guardarsi attorno. Tra i nomi finiti nel mirino del club spagnolo c’è anche Harry Kane. Il centravanti non è più giovanissimo – è un classe 1993 – na sta dimostrando da anni di vivere per il gol. Anche in Germania, con il Bayern Monaco, non ha fatto altro che segnare: i centri sono infatti 109 in 114 presenze.

Ovviamente l’inglese ex Tottenham sarebbe il profilo perfetto per sostituire Lewandowski. Al momento Kane, però, non sembra pensare al mercato: “Non ho avuto contatti con nessuno, mi sento molto tranquillo anche se non abbiamo ancora discusso della mia situazione con il Bayern. Non c’è fretta, sono davvero felice a Monaco di Baviera ed è molto improbabile che cambi qualcosa dopo questa stagione”.

Ha commentato Harry Kane alla BILD. Ricordiamo che nel suo contratto sarebbe presente una clausola rescissoria da 65 milioni di euro.

Il fatto che si stia parlando di un nuovo centravanti esperto, fa capire come il Barcellona si stia guardando davvero attorno per trovare il sostituto di Lewandowski. Il polacco, dunque, è pronto a salutare il club blaugrana in estate: il Milan non deve far altro che farsi trovare pronto, mettendo sul piatto la giusta offerta