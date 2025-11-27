Home » Calciomercato Milan » Inter-Maignan, ora arriva l’annuncio: svolta decisiva

Inter-Maignan, ora arriva l’annuncio: svolta decisiva

di

Ecco le dichiarazioni che non lasciano davvero più dubbi: il punto della situazioni a pochi giorni dal derby vinto dal Milan grazie al francese

Maignan con il pallone in mano
Inter-Maignan, ora arriva l’annuncio: svolta decisiva (Ansa) – MilanLive.it

C’è sempre Mike Maignan sotto la lente di ingrandimento. Il portiere francese è stato il protagonista assoluto dell’ultimo derby vinto dal Milan. L’estremo difensore transalpino è stato decisivo per ben tre volte: il capitano ha così neutralizzato prima Marcus Thuram, poi Lautaro Martinez.

Ma la serata di Maignan si è fatta magnifica grazie al rigore parato ad Hakan Calhanoglu. Un intero popolo è letteralmente impazzito e il francese è diventato presto il simbolo di questo Milan: oggi, così, tutti i tifosi del Diavolo vorrebbero che l’ex Lille firmasse il rinnovo del contrato.

Maignan, tra Milan e Inter: il punto sul futuro

Dopo il derby di parole se ne sono dette davvero tante. Così Fabrizio Romano, in un video sul suo canale YouTube, ha fatto il punto della situazione: “A proposito del rinnovo di Maignan, il discorso con il Milan ci risulta assolutamente bloccato”.

Maignan può dunque diventare un’occasione per tantissime squadre. In questi giorni si è parlato delle principali avversarie del Diavolo: dall’Inter, per nulla soddisfatta da Sommer, ma anche della Juventus, che starebbe pensando di cedere Di Gregorio.

Maignan nel derby
Maignan, tra Milan e Inter: il punto sul futuro (Ansa) – MilanLive.it

“Dopo la Juventus sono circolate nelle ultime 24 ore anche indiscrezioni sul desiderio da parte dell’Inter a prendere Mike Maignan – prosegue Fabrizio Romano – Oggi, con il massimo rispetto per chi ha riportato questa notizia, a noi oggi non risulta che ci siano discorsi in piedi o anche solo pensieri tra l’Inter e Mike Maignan, anche da parte del giocatore”.

C’è dunque una speranza di vedere Maignan ancora al Milan? Difficile da dire, oggi però il portiere pensa solamente al Diavolo:: “La concentrazione totale di Maignan è sul Milan e direi che il campo lo sta raccontando: è uno dei perni di questo Milan e le sue parate, soprattutto i rigori contro Roma e Inter ma non solo, segnano il percorso del Milan in questo campionato finora”.

Arriva così la battuta finale del giornalista sulla possibilità nerazzurra per il francese: “Anche per il futuro, Maignan-Inter, nonostante il rinnovo bloccato col Milan, non ci risulta. Non risulta che sia partita una vera e propria macchina, che sia dietro le quinte o di contatti diretti, tra Maignan e l’Inter”

