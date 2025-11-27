Inter-Maignan, ora arriva l’annuncio: svolta decisiva

Ecco le dichiarazioni che non lasciano davvero più dubbi: il punto della situazioni a pochi giorni dal derby vinto dal Milan grazie al francese

C’è sempre Mike Maignan sotto la lente di ingrandimento. Il portiere francese è stato il protagonista assoluto dell’ultimo derby vinto dal Milan. L’estremo difensore transalpino è stato decisivo per ben tre volte: il capitano ha così neutralizzato prima Marcus Thuram, poi Lautaro Martinez.

Ma la serata di Maignan si è fatta magnifica grazie al rigore parato ad Hakan Calhanoglu. Un intero popolo è letteralmente impazzito e il francese è diventato presto il simbolo di questo Milan: oggi, così, tutti i tifosi del Diavolo vorrebbero che l’ex Lille firmasse il rinnovo del contrato.

Maignan, tra Milan e Inter: il punto sul futuro

Dopo il derby di parole se ne sono dette davvero tante. Così Fabrizio Romano, in un video sul suo canale YouTube, ha fatto il punto della situazione: “A proposito del rinnovo di Maignan, il discorso con il Milan ci risulta assolutamente bloccato”.

Maignan può dunque diventare un’occasione per tantissime squadre. In questi giorni si è parlato delle principali avversarie del Diavolo: dall’Inter, per nulla soddisfatta da Sommer, ma anche della Juventus, che starebbe pensando di cedere Di Gregorio.

“Dopo la Juventus sono circolate nelle ultime 24 ore anche indiscrezioni sul desiderio da parte dell’Inter a prendere Mike Maignan – prosegue Fabrizio Romano – Oggi, con il massimo rispetto per chi ha riportato questa notizia, a noi oggi non risulta che ci siano discorsi in piedi o anche solo pensieri tra l’Inter e Mike Maignan, anche da parte del giocatore”.

C’è dunque una speranza di vedere Maignan ancora al Milan? Difficile da dire, oggi però il portiere pensa solamente al Diavolo:: “La concentrazione totale di Maignan è sul Milan e direi che il campo lo sta raccontando: è uno dei perni di questo Milan e le sue parate, soprattutto i rigori contro Roma e Inter ma non solo, segnano il percorso del Milan in questo campionato finora”.

Arriva così la battuta finale del giornalista sulla possibilità nerazzurra per il francese: “Anche per il futuro, Maignan-Inter, nonostante il rinnovo bloccato col Milan, non ci risulta. Non risulta che sia partita una vera e propria macchina, che sia dietro le quinte o di contatti diretti, tra Maignan e l’Inter”