Lautaro spinge due volte Modric senza motivo: la lite è passata inosservata (VIDEO)

Lautaro Martinez mette le mani addosso a Modric durante il derby, l’episodio è passato inosservato: cosa è successo fra i due

Lautaro Martinez ha vissuto un derby parecchio complicato. Mike Maignan gli ha negato un gol, ma la sua prestazione non è stata sufficiente. Non a caso, intorno all’ora di gioco, Christian Chivu lo ha richiamato in panchina: al suo posto è entrato Bonny, che ha dato maggior imprevedibilità e fluidità alla fase offensiva nerazzurra. L’argentino ha accettato il cambio senza batter ciglio: ha dato il cinque a Chivu e ha seguito la gare dalla panchina con grande coinvolgimento. Lo abbiamo visto grazie al servizio BordoCam di DAZN, che ha colto anche un altro momento passato inosservato: la lite con Luka Modric.

Cosa è successo fra Lautaro e Modric

Poco prima del cambio, in area di rigore c’è stato un contatto fra Modric e Bastoni. Il difensore interista è arrivato al tiro in porta, per fortuna molto alto; nel contrastarlo, il croato gli tocca leggermente la caviglia. A quel punto Bastoni prova a convincere l’arbitro e il VAR di un fallo che ovviamente non esiste. Modric capisce la furbata del nerazzurro e gli va a parlare invitandolo a rialzarsi, ma lo fa con grande calma e senza l’intento di litigare. A quel punto arriva Lautaro Martinez, che fa muro a Bastoni e mette le mani addosso per due volte all’ex Real Madrid, che ovviamente risponde. Bastoni a quel punto si rialza, ma Modric e Lautaro continuano a scambiarsi qualche parola da molto vicino (e non saranno state parole carine).

Un atteggiamento difficile da spiegare quello del capitano nerazzurro nei confronti di Modric che si era avvicinato a Bastoni senza nessun malsano intento. Sicuramente Lautaro vive un momento di tensione: il suo rendimento non è granché e sta succedendo spesso che Chivu lo richiami in panchina molto prima della fine del match. L’atteggiamento dell’argentino però continua ad essere impunito, come a Napoli con Antonio Conte: anche in quel caso, era certamente andato oltre qualsiasi limite.