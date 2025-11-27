Milan, cessione Gimenez necessaria: l’attaccante che vuole Tare costa 40 milioni

I rossoneri cercano un attaccante per il mercato di gennaio: Tare ha individuato l’obiettivo giusto ma costa 40 milioni. I dettagli

Il Milan guarda al mercato invernale per rinforzare il reparto offensivo. Tra i nomi in cima alla lista dei dirigenti rossoneri c’è Franculino, attaccante classe 2004 del Midtjylland, autore di 19 gol in 27 partite in questa stagione. Il club danese valuta il giocatore 40 milioni di euro, cifra che il Milan dovrà reperire prima di tentare l’assalto, traendo risorse da possibili cessioni e operazioni mirate.

Una delle opzioni per finanziare il colpo potrebbe essere la cessione di Santiago Gimenez, finito nel mirino del West Ham. Il club rossonero sta valutando ogni possibilità per liberare capitale e al contempo non indebolire l’attacco.

Gli altri nomi

Oltre a Franculino, la lista dei papabili rinforzi comprende Mateo Pellegrino del Parma, Artem Dovbyk della Roma e Joaquín Panichelli dello Strasburgo, tutti profili che potrebbero adattarsi alla filosofia offensiva di Massimiliano Allegri e offrire alternative concrete per gennaio.

Il Milan punta a rafforzare l’attacco, ragionando però su giovani con prospettiva e potenziale di crescita. Franculino resta il profilo più intrigante e anche più idoneo anche in ottica futura, ma il club sta sondando più strade per avere margini di manovra. L’attenzione della Roma e dei club inglese sul giovane danese aggiunge un ostacolo alla trattativa, rendendo necessario un approccio rapido e mirato. Nei prossimi giorni il Milan seguirà con attenzione le evoluzioni, con l’obiettivo di completare il mercato invernale con un colpo in grado di dare nuova linfa al reparto offensivo.